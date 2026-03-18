Как освещение влияет на наше настроение и почему оно важнее чем декор

Как освещение влияет на наше настроение

Мы привыкли воспринимать дизайн дома как нечто о красоте: цвета стен, текстуры и декор. Но издание Real Simple рассказало, что пространство, в котором мы живем, буквально «перепрограммирует» наш мозг. И если вы чувствуете усталость, апатию или так называемую зимнюю хандру, возможно, дело не в вас, а в освещении.

Свет влияет на наши биоритмы, сон, уровень стресса и даже продуктивность. И ни один дизайнерский предмет не компенсирует плохого освещения.

Влияние света на настроение и здоровье

Освещение — не просто «видно или не видно», это определенный сигнал для мозга. Естественный свет повышает уровень серотонина (гормона счастья), стабилизирует сон и помогает держать энергию в течение дня.

Зато неправильное искусственное освещение может нарушать циркадные ритмы, вызывать усталость и провоцировать головную боль. Это касается холодного, резкого или мерцающего света, ведь он буквально «держит мозг в напряжении».

Живите по солнечному ритму

Один из главных лайфхаков нейродизайна — «следовать за солнцем». Что это значит:

утром открывать шторы и впускать максимум света

проводить первую половину дня ближе к окнам

вечером постепенно приглушать освещение

Такой подход помогает организму естественно переключаться между активностью и отдыхом. Используйте маленькую хитрость, когда зеркала и светлые поверхности помогают «размножить» солнечный свет в комнате.

Слоистое освещение

Забудьте об одной люстре по центру комнаты. Это уже не актуально и даже вредно для вашего комфорта. Идеальное пространство имеет три типа света:

Основное — мягкое общее освещение

Рабочее — для чтения, работы и учебы

Акцентное — для атмосферы и уюта

Комбинация светильников на разных уровнях, например, напольные лампы, бра или настольные лампы, уменьшает нагрузку на глаза и создает ощущение безопасности.

Температура света

Свет имеет «температуру» и это не про тепло в комнате.

4000-5000K — яркий, более холодный свет для дня

2700K — теплый, мягкий свет для вечера

Холодный свет вечером может ухудшать качество сна, а вот теплый наоборот, помогает расслабиться. Современные лампы позволяют менять температуру, это простой способ синхронизировать пространство с вашим биоритмом.

Минус раздражители

Даже если вы этого не замечаете, резкий свет может истощать. Используйте абажуры или диффузоры, избегайте прямого света в глаза и выбирайте качественные LED-лампы без мерцания. Это особенно важно, если вы часто чувствуете усталость или головную боль.

Забота о себе — не только об уходе за кожей или спорт, это еще и о пространстве, в котором вы живете. Правильное освещение, улучшает настроение, помогает лучше спать и делает дом настоящим местом силы. И самое приятное, что для этого не нужно делать ремонт, иногда просто достаточно включить правильное освещение.