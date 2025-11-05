Как освежить пространство вашей спальни: 6 дизайнерских советов

Как освежить пространство вашей устаревшей спальни: 6 дизайнерских советов / © Credits

Реклама

По материалам Real Simple, чтобы спальня оставалась современной и гармоничной, важно избегать нескольких устаревших трендов и добавить немного личности в ваше пространство. Вот шесть элементов, которые уже не работают и простые способы заменить их чем-то более стильным.

Идеально подобранные мебельные гарнитуры

Когда-то это казалось удобным решением, кровать, тумбы, комод — все из одного комплекта, одной текстуры, одного цвета. Но сегодня все это выглядит слишком предсказуемо, как «из каталога». Такой интерьер будто «бездушный реликт массового производства». Современный же подход — это эклектика и индивидуальность.

Начните с одной качественной вещи, например, мягкого изголовья или винтажной тумбы и дополните пространство контрастами, как разные породы дерева, смешанные металлы или фактурные ткани. ,

Реклама

Не бойтесь миксовать, например, светлый дуб рядом с темным орехом, латунь рядом с хромом. Это создает эффект «собранного с любовью дома», а не выставочного стенда.

Слишком тематический декор

Так, «морская спальня» с ракушками, сетками и надписью «Relax» когда-то выглядела мило. Но сейчас это, скорее, детский лагерь, нежели стильная взрослая комната. Дизайнеры рекомендуют не зацикливаться на теме, а улавливать атмосферу.

Не нужно подкладывать под подушки морские звезды, чтобы упомянуть отпуск. Достаточно грубого джутового ковра или ткани с принтом, напоминающей Индию и ваше пространство сразу приобретет характер.

Вместо декора с прямыми намеками добавляйте предметы, вызывающие ассоциации. Неочевидность — новая роскошь.

Реклама

Подушечный хаос

Подушки — это красиво, но их избыток создает ощущение беспорядка. Да и практически большинство из них все равно оказывается на полу.

Ограничитесь несколькими декоративными подушками или одной большой. Сегодня в тренде одеяла с текстурой и узорами, которые заменяют подушки как акцент и оставляют спальню чистоплотной, но не скучной.

Выберите 2-3 подушки разной формы, но в единой палитре. Или сделайте ставку на красивую постель из качественной льняной ткани, у нее будет дорогой и натуральный вид.

Серая или бежевая спальня уже не модна

Серые стены, серые шторы, серые подушки, да, это когда-то было признаком минимализма. Теперь — признак скуки.

Реклама

Монохромные нейтральные цвета выглядят стерильно. Вместо «миллениального серого» в тренде — теплые природные тона, например медовый, песчаный, терракотовый и карамель.

Добавьте цвета, например новый плед, деревянная рама, льняные занавески цвета латте. Пространство станет теплее и живее без радикального ремонта.

Акцентная стена — вчерашний день

Тренд на одну яркую стену когда-то казался смелым, но теперь это как бы попытка «спасти» скучную комнату одной банкой краски.

Современные дизайнеры советуют «погружать» цвет во все пространство, окрашивать все стены в один оттенок или использовать обои в ограниченной зоне, например, в нише по изголовью. Комната, полностью окутанная цветом — это драматично, глубоко и современно.

Реклама

Попробуйте теплый шоколадный, мягкий оливковый или насыщенный графитовый цвет. Они создают комфорт и подчеркивают форму комнаты.

Ковер от стены к стене

Когда-то это было синонимом комфорта, тепла и дома. Сегодня — признак старого ремонта. Такие ковры накапливают пыль, аллергены и влагу — не лучший фон для отдыха.

Вместо этого используйте текстурный ковер поверх деревянного пола. Он придает мягкости, но оставляет простор «дышать». Выберите яркий узор или ковер из природных волокон, так он станет акцентом и мгновенно обновит комнату.

Современная спальня — это не о трендах, а об ощущениях. Она должна быть отражением вас — спокойной, глубокой, настоящей. Не бойтесь смешивать старое и новое, цветное и нейтральное, гладкое и фактурное. Ведь настоящий уют — это не идеальное сочетание мебели, а место, где вы действительно отдыхаете.