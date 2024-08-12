Как "освежить" старую почву для новой посадки

Обновление старой почвы из предыдущего сезона – это важный шаг для подготовки его к новому вегетационному периоду.

Садовница Visakha Mao рассказала своим читателям, как обновить и освежить почву перед посадкой новых растений.

Вот пошаговый процесс, как можно эффективно обновить почву и повысить ее плодородие:

Добавьте овощные и кухонные отходы, а также подстриженную траву на поверхность старой почвы. Это поможет обогатить почву органическими веществами, что будет способствовать повышению плодородия и улучшению структуры;

Нанесите один слой грунта для грядок или грунта для горшков. Этот слой поможет восстановить плодородие и создаст оптимальные условия для корней новых растений;

Добавьте органический компост. Компост обеспечит почве дополнительные питательные вещества и улучшит ее структуру, а также будет способствовать развитию полезных микроорганизмов;

Нанесите еще один слой грунта для грядок или грунта для горшков. Этот дополнительный пласт поможет сохранить стабильность структуры почвы и улучшит условия для роста растений.

Добавьте азомит, который является отличной добавкой для сельскохозяйственных культур, компоста и почвы. Он помогает увеличить урожайность плодов благодаря своему богатому составу минералов и микроэлементов. Его использование поможет улучшить общее состояние почвы и обеспечит растениям необходимые элементы для успешного развития.

Мульчирование . Мульча помогает сохранять влагу, контролирует рост сорняков и дополнительно обогащает почву при разложении.

Мульча помогает сохранять влагу, контролирует рост сорняков и дополнительно обогащает почву при разложении. И в заключение, просто добавьте воды.

Этот процесс не только восстановит плодородие вашей почвы, но и подготовит её для нового сезона, обеспечивая растениям здоровую и продуктивную среду для роста.

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