Как отбелить пожелтевшие подушки с помощью одного ингредиента

Со временем подушки могут загрязняться и желтеть, но их можно легко отбелить без использования агрессивных химических средств.

В конце лета вы можете заметить, что подушки могли изменить свой цвет или на них появились желтые пятна из-за увеличенного потоотделения в теплые месяцы. Издание Еxpress рассказало об одном ингредиенте, который нужно добавить во время стирки подушек, чтобы они стали такими же белыми, как когда вы их покупали.

Подушки – это рассадники бактерий и пыли, которые собираются там за шесть-восемь часов вашего сна. Происходит это каждую ночь. Теперь умножьте это на количество ночей, когда вы спали на своей подушке. За весь этот период она собрала множество кожного жира, пыли из волос, перхоти, пота, слюны, пылевых клещей, отшелушенной кожи и т.д. Понимая это, сложно назвать её чистой.

Конечно ее можно постирать в домашних условиях, но не всегда получается избавиться от неприятных "жирных желтых возрастных пятен". Но оказывается, их достаточно легко убрать, если добавить во время стирки обычный белый уксус.

Это может показаться странным, но уксус – мощный натуральный очиститель благодаря своей кислотности. Он эффективно расщепляет органические пятна от пота, жира и другие остатки, которые могут накапливаться на подушках. Уксус не только эффективно удаляет пятна, но и обладает антибактериальными и дезодорационными свойствами. Он устраняет бактерии и неприятные запахи из ткани, даря ей свежесть и чистоту.

Как постирать подушки

Для начала проверьте этикетку подушки, чтобы убедиться, что ее можно стирать в машине.

Поместив подушку в стиральную машину, добавьте 250 мл белого уксуса в отделение для кондиционера, затем добавьте стиральное средство.

Используйте максимально допустимую температуру воды, предлагаемую на этикетке подушки, и поставьте ее стирать на деликатном режиме.

Затем можно использовать режим отжима, чтобы избавиться от лишней влаги.

Подушки должны стать чистыми и белыми, без пятен. Но если остались стойкие пятна, попробуйте постирать их второй раз.

Как высушить подушки

Можно использовать сушилку или повесить их на балконе. Лучше всего, чтобы на них максимально попадал солнечный свет.

Убедитесь, что подушки полностью высохли, прежде чем использовать их снова, чтобы предотвратить появление плесени и неприятного запаха.

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