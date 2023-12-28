Как отчистить кастрюли и сковородки до состояния новых без повреждений: 5 важных правил

Чистка кастрюль и сковородок может показаться простой, но одно неверное движение – и они могут быть испорчены.

Кастрюли и сковородки могут выглядеть изношенными, если за ними неправильно ухаживать.

Чтобы вернуть сковороды в новое состояние, воспользуйтесь советами эксперта Еxpress.co.uk, который рассказал, как это сделать, и предостерег от ошибки.

Никогда не ополаскивайте холодной водой

Простая замена холодного ополаскивания на теплое может иметь большое значение. Как только вы сняли кастрюлю с огня и подали еду, быстро ополосните ее. Избегайте использования для этого холодной воды. Промывка горячей стальной кастрюли или сковороды холодной водой может повредить сталь и оставить пятна на поверхности. Вместо этого быстро промойте кастрюлю горячей водой, прежде чем оставить ее замачиваться.

Всегда замачивайте перед чисткой

Как бы легко ни было оставлять кастрюли и сковородки в стороне после приготовления, эксперт рекомендовал дать им постоять в воде как минимум 30–40 минут, прежде чем тереть их. Это поможет легко расщепить остатки пищи, не оказывая слишком сильного давления на поверхность кастрюли.

Попробуйте приготовить домашнее средство

Если ваш набор кастрюль и сковородок потерял товарный вид после частого использования, отличным вариантом могут стать чистящие средства, сделанные своими руками. Но всегда сверяйтесь с инструкциями производителя и, если есть сомнения, заранее протестируйте на небольшом участке.

Белый уксус — популярный выбор, поскольку его естественная кислотность помогает справиться с пятнами и обесцвечиванием кухонной посуды. Приготовьте раствор в соотношении примерно 1:6 и аккуратно протирайте пятна. Как только все будет готово и пятна исчезнут, немедленно промойте водой.

Сушите сразу после чистки

Никогда нельзя оставлять кастрюли и сковородки сохнуть сами по себе, так как это может влиять на их блеск. Если вы хотите восстановить первоначальный блеск после очистки, всегда следует немедленно сушить сковороды и кастрюли, а не оставлять их сохнуть.

Если процесс сушки задерживается, на посуде могут появиться неприятные пятна от воды, в результате чего кастрюли станут тусклыми. Высушите их кухонным полотенцем, а затем быстро отполируйте сухой тканью из микрофибры, чтобы добиться идеального блеска.

Аккуратно складывайте кастрюли

Как хранить кастрюли, в конечном итоге будет зависеть от количества места на вашей кухне. Но рекомендуется по возможности не ставить слишком много сковородок и кастрюль друг на друга.

Если у вас много кастрюль, сложенных в небольшом пространстве, подумайте о том, чтобы положить между ними кухонные полотенца, чтобы сохранить антипригарные поверхности неповрежденными.

Читайте также: