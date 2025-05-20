Как отмыть кожаные изделия от чернил: полезный лайфхак

Как отмыть чернила из кожи: полезный лайфхак / © Getty Images

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Пятно от чернил на любимой кожаной сумочке или диване — настоящий стресс для каждой женщины. Что делать, когда дети решили порисовать ручкой не на бумаге, а на кожаной куртке или ручка протекла в кошельке. Важно действовать быстро, осторожно и с умом. И самое главное: не поддавайтесь желанию тереть пятно, об этом рассказало издание Real Simple.

Что нужно знать перед началом

Кожа — деликатный материал и ее очистка требует осторожности. В зависимости от типа чернил (шариковая ручка, маркер, перманентный фломастер) и качества кожи, результат может отличаться. Со свежими пятнами справиться легче, поэтому действуйте как можно раньше после обнаружения загрязнения.

Вам понадобится

Белая ткань или бесцветное полотенце (лучше из микрофибры)

Ватные палочки или диски

Маленькая миска или стакан

Изопропиловый спирт (70% или 90%)

Водка (как альтернатива спирту)

Кондиционер для кожи

Как удалить чернила из кожи

Промокните свежие чернила. Если пятно свежее, аккуратно промокните его сухой белой тканью. Не трите! Просто прижимайте, передвигайте ткань на чистый участок, чтобы не размазать чернила еще больше. Проверка на цветоустойчивость. Перед использованием любого средства протестируйте его на малозаметном участке, например, внутреннем шве сумки или обороте подлокотника. Смочите ватную палочку в спирте, проведите по участку. Если краска переходит на палочку — стоит обратиться к профессионалам или продолжить с большой осторожностью. Нанесение спирта. Смочите чистую белую ткань или ватный тампон в спирте. Легкими движениями промокните пятно, делайте это от краев до центра. Это предотвратит распространение чернил по коже. Изменяйте участок ткани или палочку, как только на ней появится чернила. Повторяйте при необходимости. Процедура может нужно будет повторить несколько раз. Если не все удалось удалить с первого раза — сделайте перерыв, дайте коже «отдохнуть», затем повторите. Высушите естественным способом. После удаления пятна оставьте кожу сохнуть естественным путём. Не используйте фен или другие источники тепла — это может высушить материал и вызвать трещины. Кондиционирование. После высыхания нанесите кондиционер для кожи, чтобы восстановить мягкость и эластичность. Лучше всего обрабатывать всю поверхность изделия, а не только очищенный участок — это поможет избежать неравномерности цвета.

Что нельзя делать

Не трите пятно агрессивно — это может стереть краску и повредить покрытие кожи.

Не используйте лак для волос, как советовали «бабушкины методы» — современные лаки могут оставить липкие пятна или даже повредить поверхность.

Не применяйте цветные полотенца или салфетки, так как они могут оставить дополнительные пятна из-за неустойчивого красителя.

Как избежать появления чернильных пятен в будущем

Храните ручки в защищенных отделениях сумки или пенале.

Избегайте хранения открытых маркеров у кожаных изделий.

В автомобиле держите ручки в пластиковых органайзерах во избежание протечки.

Когда лучше обратиться к профессионалам

Если пятно старое или от перманентного маркера.

Если кожа очень светлая, мягкая или с неустойчивой окраской.

Если после теста на спирт возникает цвет на ватной палочке.

Даже самые неприятные ситуации имеют решение. Немного терпения, правильные средства — и ваше кожаное изделие снова будет выглядеть безупречно.

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