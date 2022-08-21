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Как отпугнуть крыс не используя яд: простое и действенное средство

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Как отпугнуть крыс не используя яд: простое и действенное средство

Фото: Credits

Крысы способны испортить жизнь в любом месте. Они одинаково часто заводятся в городских домах и дачных домиках.

Британский эксперт по уборке миссис Хинч, настоящее имя которой - Софи Хинчлифф, поклонники которой недавно сообща нашли несколько действенных средств отпугивания кошек, которые часто стремятся превратить ваш садовый участок в туалет, на этот раз решила обсудить в группе энтузиастов уборки важную проблему - как избавиться от крыс. 
Крысы могут распространять опасные заболевания, наносить ущерб садам, выкапывая ямы, прогрызая себе путь через заборы и сараи. Крысы часто встречаются в летних кухнях, теплицах под настилом или в компостных кучах. 
Энтузиасты уборки поделились своим опытом и несколько очень интересных идей, которые были опубликованы в Еxpress.co.uk

Во-первых, все сошлись во мнении, что остатки еды в любом месте могут стать приманкой для крыс, поэтому лучше еду просто так нигде не оставлять, к сожалению, это касается и кормушек для птиц. 
Во-вторых, травить крыс ядом - затея весьма опасная, потому что этим же ядом вполне может отравиться ваш кот или соседская собака. 

А вот в качестве действенного и безопасного средства многие пользователи назвали масло перечной мяты: "Масло перечной мяты по периметру вашего сада работает и закрывает любые дыры в вашем заборе, чтобы крыса не могла проникнуть в ваш сад," - написала одна из энтузиасток уборки. 

Также пользователи, в качестве действенного средства от крыс часто называли жидкость для полоскания рта: " Я обнаружил, что ватные шарики, пропитанные жидкостью для полоскания рта, которые регулярно бросали вокруг любых крысиных загонов, помогали, и я поливал участки экологически безопасным дезинфицирующим средством и жидкостью для полоскания рта, поскольку они не любят такие запахи," - поделился опытом другой фанат уборки. 

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