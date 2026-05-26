Как отпугнуть ос от сада / © Associated Press

Садовник Иш Камран рассказал о простом и экологичном способе, который помогает заставить ос искать другое место для гнездования и для этого понадобится только пакет и веревка.

Весной и в начале лета осы активно ищут места для создания новых гнезд. Именно тогда их часто можно заметить возле балконов, в гаражах, под крышами или в садовых сараях. И хотя осы важны для экосистемы, ведь они опыляют растения и помогают контролировать других насекомых, соседство с большим роем вряд ли можно назвать комфортным. Особенно если осы начинают защищать свою территорию, в этот период они могут вести себя довольно агрессивно, например, залетать в дом и создавать постоянный стресс во время отдыха во дворе.

Фальшивое гнездо

По словам садовода, осы — очень территориальные насекомые. Если они видят рядом другое гнездо, то обычно не строят свое поблизости и ищут другую территорию. Именно на этом и базируется популярный садовый лайфхак — создание ненастоящего осиного гнезда.

Как сделать фальшивое гнездо своими руками

Для этого понадобится:

пластиковый пакет

веревка или шнурок

Что делать

Возьмите пакет и начните скручивать верхнюю часть в конус или «каплю». Сделайте сверху небольшой выступ, чтобы форма напоминала настоящее гнездо. Закрепите конструкцию веревкой. Подвесьте ее в саду, гараже, сарае или возле террасы.

Важно, чтобы импровизированное «гнездо» немного двигалось от ветра, так оно будет выглядеть более убедительным для насекомых.

Как это работает

Осы воспринимают подвешенную конструкцию как чужое гнездо и избегают конкуренции за территорию. В результате они могут остаться в вашем саду как опылители, но не будут строить большое гнездо прямо возле дома или места отдыха.

Садовник отмечает, что этот метод не уничтожает ос и не вредит окружающей среде. Насекомые просто выбирают другое место для жизни, дальше от людей.

Когда устанавливать фальшивое гнездо

Лучшее время — весна и начало лета, когда осы только ищут место для нового дома. Именно тогда метод работает наиболее эффективно. Если же гнездо уже большое и активное, садовод советует не пытаться убрать его самостоятельно, а обратиться к специалистам.

Современное садоводство все чаще делает ставку не на агрессивное уничтожение насекомых, а на баланс и безопасные решения для людей и природы. И фальшивое осиное гнездо — именно из этой категории простых, экологичных и бюджетных лайфхаков.

