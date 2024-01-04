Как отстирать старые жирные пятна: простой метод, который точно поможет

Некоторые жирные пятна бывают очень стойкими и не поддаются обычным средствам для стирки.

Жирные пятна сложно отчистить. Иногда мы стираем и стираем вещь, но пятна не уходят.

Для таких случаев Шантель Мила, эксперт по стилю, организации и уборке, в своем TikTok предлагает четыре простых шага, которые помогут справиться с надоедливыми жирными пятнами.

Вам понадобится только средство для мытья посуды и пищевая сода.

Нанесите на пятна средство для мытья посуды. Посыпьте их пищевой содой поверх средства для мытья посуды. Оставьте все на 10 минут. Постирайте одежду как обычно.

Стоит отметить, что эффективность средства для мытья посуды в борьбе с жирными пятнами общеизвестна, а сода, которую следует использовать вместе с мылом для посуды, поможет ему лучше впитаться.

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