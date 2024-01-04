Как отстирать старые жирные пятна: простой метод, который точно поможет

Некоторые жирные пятна бывают очень стойкими и не поддаются обычным средствам для стирки.
Жирные пятна сложно отчистить. Иногда мы стираем и стираем вещь, но пятна не уходят.
Для таких случаев Шантель Мила, эксперт по стилю, организации и уборке, в своем TikTok предлагает четыре простых шага, которые помогут справиться с надоедливыми жирными пятнами.
Вам понадобится только средство для мытья посуды и пищевая сода.
- Нанесите на пятна средство для мытья посуды.
- Посыпьте их пищевой содой поверх средства для мытья посуды.
- Оставьте все на 10 минут.
- Постирайте одежду как обычно.
Стоит отметить, что эффективность средства для мытья посуды в борьбе с жирными пятнами общеизвестна, а сода, которую следует использовать вместе с мылом для посуды, поможет ему лучше впитаться.
@mama_mila_ Say goodbye to oil stains on your favourite clothes #stainremoval #oilstains #cleaninghacks #laundryhacks #cleantok ♬ get him back! - Olivia Rodrigo
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