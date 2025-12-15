Как отучить щенка прыгать на вас: простой и легкий метод

Как отучить щенка прыгать: простой и легкий метод / © Associated Press

Несмотря на добрые намерения собачки, эта привычка может быть не только раздражающей, но и опасной, особенно, если в доме есть дети или пожилые люди. Издание Express рассказало о действенном методе, как отучить собак от прыжков. И главное, этот способ не требует крика, физического сдерживания или строгих запретов. Только немного терпения и правильное подкрепление.

Суть метода проста, награда всегда должна приходить тогда, когда собака стоит всеми лапами на земле. Как это выглядит на практике:

Игнорирование прыжка. Например, щенок радостно подпрыгивает и пытается положить лапы на заборчик, который отделяет его от вас. Вам нужно стоять спокойно, не реагировать, не разговаривать с собакой и не прикасаться к ней. Никакого внимания на нежелательное поведение.

Мгновенная похвала, когда лапы касаются земли. Как только щенок опускается, вы сразу хвалите его и даете лакомство. Именно в этот момент в мозгу собаки формируется связь: стою ровно и внимательно, мне дают лакомство.

Последовательность в разных ситуациях. Вы заходите в комнату, выходите, возвращаетесь и повторяете все сначала. Даже когда вы намеренно провоцируете прыжок, например, постукиваете себя по колену, правила не меняются: прыгнул — ничего не получил, опустился — получил награду.

Без криков и фразы «нельзя». Если вы отталкиваете собаку или кричите, вы все равно даете внимание, а значит, учите прыгать. В положительном подкреплении нет наказания, только четкие сигналы, за что именно животное получает вознаграждение.

Метод работает не только с людьми

Если ваш питомец «занимается серфингом по столешницам», то есть прыгает, чтобы достать еду — логика та же, собака подпрыгивает к кухонной поверхности, вы не реагируете, а как только опустилась — даете лакомство внизу, далеко от столешницы

Главное — не «совмещать поведения», если вы отошли, а собака вернулась снова прыгать, скажите сделать другое простое действие, например, «сидеть», а уже потом награждайте.

Как это работает

Поведение собак формируется через ассоциации. Если награда приходит сверху и тогда, когда животное прыгает, оно будет продолжать прыгать. Если награда на полу, собака будет учиться оставаться на нем. Все гениальное — простое.

Стоит запомнить

Не наказывайте собаку за прыжки, просто игнорируйте.

Хвалите только тогда, когда она стоит всеми лапами на полу.

Награда всегда должна приходить снизу.

Будьте последовательны, даже с гостями.

Метод работает и с дверью, и с забором, и с кухонными поверхностями.

Да, это займет несколько дней, но результат того стоит, собака перестает прыгать не из страха, а потому, что понимает, что правильное поведение — выгоднее.