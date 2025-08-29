ТСН в социальных сетях

Как отучить собаку тянуть поводок: советы кинолога

Прогулка с собакой должна приносить радость и хозяину, и питомцу. Но часто вместо приятной прогулки владельцы сталкиваются с проблемой, когда пес постоянно тянет поводок, пытается бежать вперед или «вилять» в разные стороны.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Корги

Корги / © Associated Press

Такое поведение истощает, раздражает и даже может быть опасным, особенно если речь идет о больших и сильных породах. К счастью, кинолог со страницы SouthendDogTraining уверяет, что собаку реально научить ходить рядом и не тянуть. Для этого важны терпение, последовательность и правильная техника.

Почему собака тянет поводок

  • Природное любопытство. Собаки хотят все обнюхать и успеть за короткую прогулку исследовать как можно больше.

  • Избыток энергии. Если собака не имеет достаточно физической или умственной нагрузки, она компенсирует это на улице.

  • Неправильная реакция хозяина. Когда мы дергаем поводок назад, это часто стимулирует собаку тянуть еще сильнее, срабатывает инстинкт противодействия.

  • Отсутствие обучения. Большинство собак не рождаются с умением ходить «рядом» — этому надо обучать.

Основные советы кинолога

  • Поднимайте поводок вверх, а не назад. Вместо того чтобы дергать собаку назад, кинолог советует легко подтянуть поводок вверх. Это снижает темп движения и не провоцирует сопротивление, как при резком рывке назад.

  • Начинайте прогулку в спокойствии. Перед тем как выйти на улицу, убедитесь, что собака спокойна. Если она прыгает или слишком возбуждена, подождите несколько минут, выход должен быть вознаграждением за спокойное поведение.

  • Используйте команду «СТОП». Простой метод: сделайте несколько шагов и если собака начинает тянуть, остановитесь. Не двигайтесь, пока она не ослабит натяжение поводка. Только после этого продолжайте прогулку. Собака быстро поймет: тянет — стоим, идет рядом — двигаемся дальше.

  • Учите команду «Рядом». Тренировки лучше начинать дома или во дворе без факторов, которые могут его отвлечь. Используйте лакомства, например держите их у своего колена, поощряйте каждый шаг рядом без натяжения. Со временем переходите к более длинным отрезкам.

  • Используйте правильное снаряжение. Для больших активных собак хорошо подходят шлейки с передним креплением (антипотяговые), которые меняют направление движения собаки, когда она тянет. Жесткие ошейники не рекомендуются, они могут нанести вред и вызвать агрессию или страх.

Дополнительные советы

  • Избегайте «перегрева» перед прогулкой. Если вы разогреваете собаку игрой, она будет слишком возбужденной и ей будет трудно контролировать себя.

  • Не поддавайтесь на «жалобы». Если пес скулит или лает, требует что-то на улице, не подкрепляйте это поведение вниманием или разрешениями.

  • Учитывайте темперамент породы. Охотничьи и рабочие породы больше нуждаются в активности, поэтому одни лишь 20-минутные прогулки проблему не решат, нужны дополнительные игры, апорт и тренировки.

Когда ждать результата

Обучение ходить без натяжения — это процесс, а не одноразовый урок. В среднем, чтобы собака усвоила правила, требуется несколько недель ежедневных тренировок. Но результат стоит усилий, вместо изнурительного «буксира» вы получите спокойные и приятные прогулки.

Собака не тянет поводок, чтобы «раздражать» хозяина — для нее это естественное поведение. Но благодаря терпению, правильной технике и четким правилам вы сможете научить ее ходить рядом. Помните, что прогулка — это не только физическая нагрузка, но и способ дать собаке новые впечатления. Поэтому делайте ее полезной, интересной и приятной для вас обоих.

