Как отучить собаку тянуть поводок: советы кинолога

Корги / © Associated Press

Такое поведение истощает, раздражает и даже может быть опасным, особенно если речь идет о больших и сильных породах. К счастью, кинолог со страницы SouthendDogTraining уверяет, что собаку реально научить ходить рядом и не тянуть. Для этого важны терпение, последовательность и правильная техника.

Почему собака тянет поводок

Природное любопытство. Собаки хотят все обнюхать и успеть за короткую прогулку исследовать как можно больше.

Избыток энергии . Если собака не имеет достаточно физической или умственной нагрузки, она компенсирует это на улице.

Неправильная реакция хозяина. Когда мы дергаем поводок назад, это часто стимулирует собаку тянуть еще сильнее, срабатывает инстинкт противодействия.

Отсутствие обучения. Большинство собак не рождаются с умением ходить «рядом» — этому надо обучать.

Основные советы кинолога

Поднимайте поводок вверх, а не назад . Вместо того чтобы дергать собаку назад, кинолог советует легко подтянуть поводок вверх. Это снижает темп движения и не провоцирует сопротивление, как при резком рывке назад.

Начинайте прогулку в спокойствии. Перед тем как выйти на улицу, убедитесь, что собака спокойна. Если она прыгает или слишком возбуждена, подождите несколько минут, выход должен быть вознаграждением за спокойное поведение.

Используйте команду «СТОП». Простой метод: сделайте несколько шагов и если собака начинает тянуть, остановитесь. Не двигайтесь, пока она не ослабит натяжение поводка. Только после этого продолжайте прогулку. Собака быстро поймет: тянет — стоим, идет рядом — двигаемся дальше.

Учите команду «Рядом». Тренировки лучше начинать дома или во дворе без факторов, которые могут его отвлечь. Используйте лакомства, например держите их у своего колена, поощряйте каждый шаг рядом без натяжения. Со временем переходите к более длинным отрезкам.

Используйте правильное снаряжение. Для больших активных собак хорошо подходят шлейки с передним креплением (антипотяговые), которые меняют направление движения собаки, когда она тянет. Жесткие ошейники не рекомендуются, они могут нанести вред и вызвать агрессию или страх.

Дополнительные советы

Избегайте «перегрева» перед прогулкой. Если вы разогреваете собаку игрой, она будет слишком возбужденной и ей будет трудно контролировать себя.

Не поддавайтесь на «жалобы». Если пес скулит или лает, требует что-то на улице, не подкрепляйте это поведение вниманием или разрешениями.

Учитывайте темперамент породы. Охотничьи и рабочие породы больше нуждаются в активности, поэтому одни лишь 20-минутные прогулки проблему не решат, нужны дополнительные игры, апорт и тренировки.

Когда ждать результата

Обучение ходить без натяжения — это процесс, а не одноразовый урок. В среднем, чтобы собака усвоила правила, требуется несколько недель ежедневных тренировок. Но результат стоит усилий, вместо изнурительного «буксира» вы получите спокойные и приятные прогулки.

Собака не тянет поводок, чтобы «раздражать» хозяина — для нее это естественное поведение. Но благодаря терпению, правильной технике и четким правилам вы сможете научить ее ходить рядом. Помните, что прогулка — это не только физическая нагрузка, но и способ дать собаке новые впечатления. Поэтому делайте ее полезной, интересной и приятной для вас обоих.