Как пересадить лаванду, чтобы сохранить ее красоту, силу и аромат

Лаванда / © Associated Press

Иногда вам хочется пересадить свои драгоценные растения лаванды - либо из горшка в землю, либо в другую часть двора. Поскольку это древесные многолетние растения с хрупкой корневой системой, пересадка лаванды может показаться рискованным делом. Однако это возможно — и с этим легко справиться, если предпринять правильные шаги в правильное время.

Как обеспечить плавный переход для вашей ароматной любимицы, рассказывает GardeningKnowHow.

Ключом к успешной пересадке является сочетание продуманного выбора времени и осторожного обращения с корнями. Конечно, основной уход за лавандой зависит от идеального места с самого начала, но планировка сада может меняться, и растения растут, отбрасывая новую тень там, где когда-то было солнце. В таких случаях пересадка дает растению еще один шанс.

Независимо от того, пересаживаете ли вы взрослый куст или молодое растение, цель состоит в том, чтобы минимизировать время, которое корни проводят на воздухе. Вот как и когда правильно пересаживать лаванду, чтобы она восстановилась с большей энергией и более ароматными цветами, чем когда-либо прежде.

Когда пересаживать лаванду

Время — это все. Ранняя весна — лучшее время для пересадки лаванды в большинстве климатических условий. На этом этапе растение только просыпается от зимнего покоя. Сок начинает течь, но растение еще не направило свою энергию на формирование цветоносов. Перемещение сейчас позволяет корням вплетаться в новую почву, прежде чем наступит летняя жара.

Осень также отличное время, особенно на юге или в местах с мягкой зимой. В этом случае стремитесь пересадки минимум за 4-6 недель до первых сильных заморозков. Этот период является критически важным, поскольку корням нужно тепло почвы для приживления. Если вы будете ждать слишком долго, вспучивание от замерзания и оттаивания почвы может вытолкнуть только что перемещенную лаванду прямо из земли.

Избегайте перемещения лаванды в разгар лета. Сочетание высокого уровня испарения и нарушения корней обычно является фатальным. Кроме того, более старую древесную лаванду (старше 5-7 лет) труднее перемещать, чем молодые, гибкие растения. Если вы перемещаете более старый экземпляр, будьте особенно щедрыми с размером корневого кома, который вы выкапываете.

Как пересаживать лаванду

Прежде чем копать, критически оцените свое новое место. Лаванде нужно не менее 6-8 часов прямого нефильтрованного солнечного света. В полутени растение становится длинноногим, стебли ослабевают, а концентрация масла, которое обеспечивает тот культовый аромат, значительно уменьшается.

Дренаж — это неотъемлемый фактор. От мокрых ног погибает больше лаванды, чем от холода или вредителей. Если ваша почва тяжелая глинистая, вы должны внести изменения, прежде чем даже подумать о выкапывании растения лаванды. Не используйте чистый стандартный компост, который содержит слишком много влаги. Смешайте с грубым или садовым песком или перлитом.

Подготовка лаванды

Подготовка начинается за 24 часа до пересадки. Поливайте лаванду обильно у основания. Влажная почва лучше удерживается вокруг корней растений во время пересадки, предотвращая их пересыхание во время пересадки. Сухая почва просто рассыпается, оставляя чувствительные корни обнаженными и подверженными повреждениям.

Легкая обрезка также может помочь вашему растению перед пересадкой. Если у вашей лаванды есть затяжные цветоносы или тяжелые, длинноногие поросли, слегка подрежьте их. Уменьшая тяжелые верхушечные листья, вы уменьшаете транспирацию (потерю воды), пока лаванда тратит энергию на укоренение.

Выкопайте лаванду

Когда наступит время копать, используйте острую лопату с длинной ручкой или садовые вилы, чтобы выкопать круг вокруг растения. Начните свой круг на расстоянии 25-30 см от основания главного деревянистого стебля. Корни лаванды довольно широкие. Копайте прямо вниз, затем немного наклоните корневой ком, чтобы срезать снизу.

Прежде чем пытаться вытащить растение, обработайте лопатой всю его длину. Подсуньте лопату под корневой ком и осторожно поднимите. Вы должны поднять весь блин почвы и корни одним куском. Чем больше почвы остается с корневым комом, тем меньше ударов испытает растение. Если растение большое, подсунуть кусок мешковины или брезента под корневой ком облегчит транспортировку в новую яму для вашей спины — и для растения.

Посадите на новое место

Убедитесь, что новая посадочная яма вдвое шире корневого кома, но не глубже. Во время посадки не сажайте лаванду слишком глубоко, это приведет к гниению кроны. Растение должно находиться на том же уровне, что и раньше, или даже немного выше (на небольшом холмике), если у вас есть проблемы с дренажем.

Заполните пространство вокруг корневого кома нежирной почвенной смесью. Хотя есть соблазн добавить богатую землю для горшков или навоз, лаванда процветает в бедной, слегка щелочной почве. Слишком много питательных веществ даст вам гигантский зеленый куст без цветов. Уплотните почву руками, чтобы удалить воздушные карманы. Засыпьте, не утрамбовывая землю слишком плотно, это может задушить появляющиеся корни. Тщательно полейте, чтобы почва вокруг корней осела.

Уход после пересадки

Регулярно поливайте в течение первого месяца после пересадки. Стремитесь один или два раза в неделю, в зависимости от погоды и зоны морозостойкости. Укорененная лаванда устойчива к засухе, но пересаженная лаванда фактически пьет через соломинку, пока корни не приживется. Используйте измеритель влажности почвы, если вы не уверены относительно уровня влажности.

Что касается мульчирования, избегайте древесной щепы или крашеной коры, которые задерживают влагу на стеблях. Вместо этого используйте легкий слой гравия или белой гальки. Это выглядит красиво и отражает тепло и свет обратно в растение, имитируя скалистые склоны Средиземноморья. Также хорошей идеей будет нанести разведенную минеральную и витаминную подкормку, чтобы стимулировать корни.

Пересадка в контейнеры

Если вы пересаживаете растение в контейнере, используйте терракотовый или глиняный горшок. Эти типы материалов пропускают воздух, позволяя влаге испаряться через стенки контейнера. Выберите большой терракотовый горшок или кашпо, чтобы обеспечить необходимое пространство для зрелой корневой системы, одновременно предотвращая застой влаги, которую часто задерживают пластиковые горшки.

Не забудьте о дренажных отверстиях. Выбирайте контейнеры шириной и глубиной не менее 30-40 см, чтобы справиться с разветвленной корневой системой лаванды. Используйте специальную хорошо дренированную смесь для горшков, такую как смесь для кактусов и суккулентов, или создайте свою собственную, смешав 50% стандартного грунта для горшков с 50% перлита или песка. Если вы сажаете растение-компаньона для вашей лаванды, розмарин или тимьян имеют такие же строгие требования к воде и солнцу.

А как насчет шока от пересадки

Не паникуйте, если ваша лаванда имеет немного грустный вид в течение первых 48 часов после пересадки. Увядание — это естественная реакция на нарушение корней, и вы также можете увидеть некоторое увядание. Однако, если листья начинают приобретать серовато-желтый цвет или становятся хрупкими, растение пытается перемещать воду.

Проверьте стебли: если они все еще гибкие — растение живое. Если они ломаются, как сухие ветки, — эта часть мертва. Чтобы помочь растению, пережившему шок, обеспечьте временное затенение в течение первых нескольких дней интенсивного солнца, пока корни не урегулируются. Внимательно следите за поливом, стараясь не переливать и не заливать водой, и соответственно регулируйте его. Растение должно оживиться в течение недели или двух, как только уровень влажности стабилизируется. Новые побеги от основания сигнализируют о том, что растение восстанавливается и приживается на новом месте.

Терпение — ваш лучший инструмент. Пересаженная лаванда проводит свой первый год во сне, полностью сосредотачиваясь на своих корнях. Не расстраивайтесь, если цветение редкое в первый сезон. Не обрезайте сильно, пока растение полностью не приживется. Ко второму году ваша лаванда вознаградит вас за бережное обращение большим количеством цвета и безошибочно успокаивающим ароматом. С правильным дренажем и солнечным местом ваша пересаженная лаванда должна процветать в течение многих лет.

Можно ли пересаживать лаванду зимой

Не рекомендуется пересаживать лаванду зимой. Если земля замерзла, вы, вероятно, разрушите корневую систему, пытаясь ее выкопать. Кроме того, растение находится в состоянии покоя, поэтому оно не сможет вырастить новые корни, необходимые для переезда. Лучше подождать, пока почва оттает ранней весной.

Почему лаванда деревенеет и становится тонкой

Это часто признак недостаточного солнечного света на новом месте или отставания корневого развития. Если растение не получает достаточно света, оно тянется к солнцу, оставляя основание деревянным и голым. Обеспечьте, чтобы ваше новое место получало 6-8 часов солнца, и следующей весной слегка обрежьте его, чтобы стимулировать развитие более кустистого роста.

Можно ли делить лаванду во время пересадки

В отличие от многих других многолетних растений, лаванда не любит, когда ее делят. Она имеет один главный стержневой корень и деревянистую крону. Если вы попытаетесь разделить ее пополам, вы, вероятно, убьете обе половины. Если вы хотите больше растений, лучше брать черенки из мягкой древесины летом, а не пытаться делить материнское растение во время пересадки.