Пересаживать растения в целом несложно, но нужно знать основные правила и стараться их максимально тщательно придерживаться.

Весна, особенно ранняя, лучшее время для пересадки растений. Поэтому, если вы хотите что-то пересадить у себя в саду, самое время сделать это сейчас.

The Mediterranean Gardener - опытный садовод - показал, как пересаживать растения, чтобы им не навредить.

По возможности хорошо полейте растение за день до его пересадки и удалите все растущие рядом с ним сорняки. Заранее выкопайте новую яму, чтобы сократить время, в течение которого только что выкопанное растение будет находиться вне земли. Только после этого начните выкапывать растение, которое собираетесь пересадить.

Чем больше корней вы выкопаете вместе с растением и чем меньше повреждений будет им нанесено, тем легче растение восстановится на новом месте.

Во время пересадки держите растение за стебель, поместите его в выкопанную ямку и отрегулируйте ее глубину, если это необходимо.

Засыпьте ямку с новым растением землей, пока почва вокруг не выровняется с окружающей землей.

Они не засохнут: 5 надежных способов увлажнения растений без регулярного полива / Фото: Credits

Полейте ваше растение и засыпьте посадку небольшим слоем мульчи, которая сохранит влагу.

Читайте также: