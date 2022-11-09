Как перевести кота на другой корм: советы и рекомендации

Состояние здоровья, самочувствие, настроение, внешний вид кошки в значительной мере зависят от того, чем она питается. Заботливые хозяева стараются давать питомцам корм с высоким содержанием мяса или рыбы, с добавками, которые укрепляют иммунитет, способствуют здоровому пищеварению, улучшают состояние кожи и шерсти.

Но найти такой корм с первого раза не всегда удается. Можно ли менять корм кошкам, в каких случаях это следует делать и как правильно перевести кота с одного корма на другой?

Смена корма у кошки оправдана, если:

сейчас питомец получает корм не лучшего качества;

изменились его потребности (переход в другую возрастную категорию, беременность, кастрация, снижение уровня активности, болезнь).

Если есть сомнения, нужно ли менять корм кошке, лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Он порекомендует сбалансированный корм с добавками для поддержки иммунитета, профилактики проблем со здоровьем.

Как правильно перевести кота на другой корм: особенности процесса

Есть несколько правил, как менять корм коту:

не стоит снижать класс корма. Оправдан переход с категории эконом или премиум на супер-премиум, холистик, но не наоборот;

с первого дня необходимо отслеживать реакцию кошки на смену корма. Если он вызывает аллергию, расстройство пищеварения, помимо возврата к прежнему питанию может понадобиться помощь ветеринарного врача;

переход на новый корм кошки осуществляется плавно, чтоб он постепенно вытеснил, заменил привычный рацион.

Большинство специалистов рекомендует осуществлять перевод кошки на другой корм за 7 дней. Объем порции остается прежним, но меняется состав:

в 1-2 день новый и старый корм смешиваются в пропорции 1:3;

на 3-4 день – 1:1;

на 5-6 – 3:1;

на 7 день переход завершается, можно давать питомцу порцию, которая полностью состоит из нового корма.

Эти рекомендации касаются того, как перевести кота на новый сухой корм, если он и раньше получал сухой, но с другим вкусом, составом. А как вводить новый корм кошке, если меняется его тип, форма (кусочки в соусе, паштет)? В этом случае переход должен быть более плавным и продолжительным:

для начала, в первые 2 дня, новым кормом рекомендуется заменять всего 10% порции;

начиная с 3-го дня увеличить его долю до 25% и придерживаться такого соотношения минимум на протяжении 3 дней;

еще 3 дня смешивать консервированный корм и гранулы в равных пропорциях;

на протяжении следующих 3 дней придерживаться соотношения 75% нового корма на 25% старого.

Таким образом, полный переход осуществляется на 12-й день, а если кошка с трудом приспосабливается к смене рациона, то и позже.

Необходимость полностью перевести питомца на влажный корм возникает довольно часто, из-за склонности к мочекаменной болезни, пародонтоза, выпадения зубов. Полный перевод с влажного корма на сухой, как правило, не требуется, лучше чередовать или миксовать оба типа. Но если кот раньше получал только влажный корм, его знакомство с сухим тоже должно быть постепенным.

И еще один немаловажный нюанс. Сухой корм часто насыпают с запасом, питомец ест, когда захочется, а влажный быстро портится. Поэтому перед переводом с гранул на консервы кота придется приучить к еде по расписанию.

Можно ли резко перевести кота на другой корм?

Даже если у нового корма идеально сбалансированный состав и он значительно лучше по качеству, чем старый, торопиться с переходом не следует. Пищеварительной системе требуется время на перестройку, на резкую смену корма она неминуемо отреагирует поносом или запором, а у кота может сформироваться отвращение к новинке.

Как понять, что корм не подходит для кошки?

Тревожные сигналы:

интенсивная диарея, рвота;

отсутствие стула на протяжении 2 и более дней (запор);

вздутие живота, метеоризм;

неприятный запах изо рта;

каловые, рвотные массы содержат плохо переваренный корм;

проявления аллергической реакции – сильный зуд, высыпания, перхоть, покраснение кожи и слизистых, выделения из носа, обильное слюнотечение, слезотечение, чихание;

отказ от корма, который кошка уже попробовала.

Временные сбои в работе пищеварительной системы (изменение консистенции стула, эпизодическая диарея, непродолжительная, до 2 дней, задержка дефекации) могут быть нормальным для переходного периода явлением, на протяжении недели стул должен нормализоваться. А вот аллергия – повод незамедлительно отказаться от новинки.

Что делать, если кошка не хочет есть новый корм?

Как приучить кота к новому корму, если он не хочет даже попробовать его? Чтоб подтолкнуть питомца к более близкому знакомству с влажным кормом, попробуйте вымазать им лапку или нос. Кошка начнет умываться, вылизываться, и распробует еду. А сухой корм можно полить соусом от влажного и прибегнуть к тому же приему. Если кошка все равно не проявляет энтузиазма, попробуйте поэкспериментировать со вкусами, предложить ей корм, в составе которого преобладает другой вид мяса, или рацион на основе рыбы. Отказ кошки от корма вскоре после знакомства может быть связан с низкой питательной ценностью (в составе много злаков и мало мяса), с неприятными ощущениями, которые возникают после еды. В таких случаях попробуйте поменять класс, бренд.

Постепенная смена корма у кошки: зачем это делается?

Специалисты призывают избегать резкого перехода к новому корму по ряду причин:

набор ферментов, количество и концентрация желудочного сока, которые требуются для переваривания того или иного корма, зависят от особенностей его состава. Пищеварительная система привыкает к определенному корму, и ее перестройка не может произойти моментально;

если кот привык к недорогому корму с ароматизаторами, усилителями вкуса, то натуральный запах и вкус супер-премиального или холистического рациона могут показаться ему недостаточно привлекательными, а при смешивании кормов разница постепенно сглаживается;

кошки неохотно меняют вкусовые предпочтения, появление хотя бы одного нового ингредиента их настораживает. Нужно дать время привыкнуть, распробовать и полюбить новый корм;

поскольку в первое кормление питомец получает небольшую порцию нового корма, снижается риск тяжелой реакции в случае индивидуальной непереносимости одного из ингредиентов.

Переход кошки на новый корм – стресс для организма!

Если вы решили предложить питомцу корм с улучшенным составом, высоким содержанием мяса, в том числе свежего, обогащенный внушительным набором витаминов, минералов, пребиотиками, иммуностимуляторами и прочими полезными для здоровья добавками, такое решение достойно уважения. Но ЖКТ кошки – не компьютер или смартфон, настройки которых можно поменять нажатием нескольких кнопок. Это тонкая, деликатная система, которой необходимо время для естественной адаптации к любым изменениям рациона. Так что наберитесь терпения, приучайте питомца к новому корму постепенно и обязательно следите за его реакцией.