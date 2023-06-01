Как пережить потерю домашнего животного: эксперт рассказал, как справиться со своим горем

Домашние животные приносят в нашу жизнь много любви и радости. Они милые, забавные, и единственный минус домашних питомцев заключается в том, что продолжительность их жизни намного короче, чем у нас — возможно, они живут меньше, потому что любят больше.

Какой бы ни была причина, смерть домашнего животного, к сожалению, является неизбежной частью нашей жизни. Независимо от того, сколько раз вы сталкивались с потерей питомца, легче не становится. Горе от потери домашнего любимца может быть очень сильным и затронуть всех членов семьи. Иногда пережить потерю бывает настолько сложно, что приходится искать поддержки и обращаться к специалистам, что, конечно же, является вполне разумной и адекватной стратегией.

Но если вы предпочитаете справляться с потерей самостоятельно, то, возможно, вам помогут советы эксперта в области психического здоровья, который рассказал Womans World о том, как вы можете найти утешение для себя и своих детей и что вы можете сделать, чтобы поддержать других, переживающих этот трудный период. Чем сильнее любовь, тем сильнее горечь утраты, даже когда дело касается домашних животных. Эксперт объясняет сложные чувства, которые вы можете ожидать, когда теряете любимого пушистого друга.

Глубокое горе

Для некоторых людей потеря домашнего животного может быть подобна потере любимого человека. В опросе более 3000 владельцев домашних животных на сайте домашних животных 78 процентов пользователей признались, что глубина печали, которую они испытали в связи с потерей домашнего животного, была сравнима со смертью друга или члена семьи.

Страх быть неправильно понятым

Проблема в том, что многие преуменьшают боль от потери животного. Особенность, из-за которой гораздо труднее справиться с горем потери домашних животных, заключаются в том, что, согласно некоторым опросам, 90 процентов владельцев домашних животных считают, что общество не воспринимает их горе так серьезно, как следовало бы. Поскольку другие не воспринимают это всерьез, скорбящая сторона может сознательно или бессознательно продлевать или ухудшать симптомы горя.

Тем не менее люди, как правило, не берут на работе отгулы, чтобы оплакать своего питомца, и только в редких случаях обращаются за помощью к психологу или группам поддержки несмотря на то, что многие, по их же собственному признанию, хотели бы это сделать и нуждались в помощи.

Отпустить чувство вины

Как владелец домашнего животного, вы несете ответственность за благополучие своего питомца. Часто, когда домашнее животное умирает, владельцы могут чувствовать себя ответственными, особенно в тех случаях, когда они решили усыпить своего питомца. В этом случае эксперт рекомендует мягко напомнить себе, что чувство вины в связи со смертью вашего питомца абсолютно нормально.

Сделайте все возможное, чтобы отпустить чувство вины, связанное с кончиной вашего питомца. Нагромождение стыда поверх вины и горя только усугубит ваш дискомфорт. Признайте свою вину и позвольте ей уйти. Повторяйте про себя: "Я принял наилучшее возможное решение, используя информацию, которая у меня была".

Как позаботиться о себе во время потери питомца

Траур никому не удобен. Однако важно, чтобы вы заботились о своем разуме, теле и душе в разгар горя, чтобы вы могли его пережить и двигаться дальше. Ваш питомец любил вас, так что теперь вам тоже нужно полюбить себя.

Дайте себе разрешение на скорбь

Дайте себе время и пространство, необходимые для скорби. Горе большое, мощное, болезненное и сложное; это не то, что вы можете просто преодолеть. Вы можете чувствовать давление со стороны ваших сотрудников или партнеров по отношениям, которые хотели бы, чтобы вы быстрее пережили свою утрату и вернулись к нормальному эмоциональному состоянию, но вам стоит прежде всего позаботиться о себе. Дайте себе 5-10 минут в день, чтобы погоревать. Включите грустную песню, посмотрите на фотографию своего питомца или подумайте о приятных воспоминаниях. Имейте в виду, что горе также не исчезнет полностью. Вы можете продолжать чувствовать это годами, даже в радостные времена. Это нормально, и с этим можно жить.

Больше двигайтесь

Попробуйте включить в свое расписание 30 минут кардиоупражнений. Исследования показывают, что движение повышает уровень химических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, которые помогают вашему телу и разуму исцелиться. Упражнения также являются хорошим способом концентрации — они дают передышку от застревания в собственной печали.

Ищите помощи у других

Ваши близкие друзья и семья, вероятно, тоже знали и любили вашего питомца, поэтому они понимают всю глубину вашего горя и захотят вам помочь. Попросите их ежедневно присылать вам сообщения, напоминания и забавные мемы, которые помогут вам улыбаться. И не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью к терапевту или группе поддержки.

Как сообщить ребенку о смерти питомца

Исследования Американской академии детской и подростковой психиатрии показывают, что дети, выросшие с домашними животными, обладают высокой уверенностью в себе и самоуважением, и им полезно общение, привязанность и физическая активность, которые может обеспечить домашнее животное. Потеря питомца, однако, часто является первым опытом смерти, и душевная работа ребенка по преодолению этих болезненных чувств может быть непосильной. Вот как с этим справиться:

Будьте честными

Вместо того, чтобы рассказывать ребенку, что Пушистик уехал на ферму, где он может вечно бегать и играть, эксперт рекомендует быть в этом вопросе мягкими, но честными. Активно спрашивайте ребенка, как он себя чувствует, и открыто, со смесью сострадания, силы и уязвимости, делитесь с ним своими чувствами. Помните, что ваш ребенок смотрит на вас и учится, как он должен реагировать на сложные чувства. Покажите детям, что горе — это нормально, и что нужно с любовью оглядываться на жизнь вашего питомца.

Как поддержать кого-то, кто переживает потерю питомца

Существует множество книг и статей о том, как поддержать друга, когда он потерял любимого человека, но в случае потери домашнего питомца рекомендаций практически нет. Если домашнее животное потеряли не вы, но вы любите кого-то, с кем это случилось, важно, чтобы вы знали, как помочь. Вот что нужно делать:

Обеспечьте материальную заботу. Когда кто-то в трауре, ему трудно ясно мыслить. Таким образом, хотя ваш вопрос о том, чем вы можете помочь, имеет благие намерения, он может стать дополнительным психологическим бременем для вашего друга. Предлагайте конкретные способы помощи, например, помощь по хозяйству или приготовление ужина. Помогите найти терапевта или группы поддержки.

Когда кто-то в трауре, ему трудно ясно мыслить. Таким образом, хотя ваш вопрос о том, чем вы можете помочь, имеет благие намерения, он может стать дополнительным психологическим бременем для вашего друга. Предлагайте конкретные способы помощи, например, помощь по хозяйству или приготовление ужина. Помогите найти терапевта или группы поддержки. Будьте рядом. Как бы просто это ни звучало, демонстрация вашему другу, что вы все еще здесь и что вы все еще заботитесь о нем, может быть невероятно исцеляющей. Через несколько недель поддержка сообщества может исчезнуть, но горе все останется и тогда ваше присутствие в жизни скорбящего по своему любимцу друга будет бесценным.

Горе — это путешествие, и это относится и к потере любимца. Горе, которое вы испытываете сейчас, — это еще одно проявление того, как сильно вы любили своего питомца и какими нежными были ваши отношения, пока он был жив. Их любовь всегда останется с нами — и это, в конце концов, прекрасно.

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