Как пережить сезон простуд и гриппа: 5 советов от врача

Семья с простудой в постели / © Credits

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Сезон простуд и гриппа повышает риск респираторных заболеваний, в частности обычной простуды, гриппа и COVID-19.

Хотя гарантированного способа избежать болезни не существует, Healthline утверждает, что некоторые повседневные привычки могут помочь снизить риск заражения и вероятность тяжелого течения болезни.

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Доктор Аарон Блок, семейный врач, отмечает, что профилактика часто сводится к практическим мерам: вакцинации, очистке воздуха в помещении, мытью рук и поддержанию общего состояния здоровья.

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Вот его основные советы по сохранению здоровья в холодное время года.

Применяйте комплексный подход для снижения риска заболевания

Один из самых эффективных способов защитить себя в сезон респираторных вирусов — сочетать несколько профилактических мер, а не полагаться только на одну.

Во время пандемии COVID-19 мы извлекли несколько важных уроков, которые остаются актуальными для каждого сезона респираторных вирусов.

Вот краткий перечень советов:

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Надевайте маску, которая обеспечивает дополнительную защиту в людных закрытых помещениях, особенно если вы или кто-то из ваших близких относитесь к группе повышенного риска. Носите маску, плотно прилегающую к лицу.

Улучшайте качество воздуха в помещении. Респираторные вирусы могут распространяться через микрочастицы, попадающие в воздух, когда люди дышат, разговаривают, кашляют или чихают. Проветривание (если это возможно) или использование очистителя воздуха помогает снизить концентрацию вирусов в помещении.

Регулярно мойте руки. Это особенно важно после контакта с общими поверхностями, а также перед едой или при прикосновении к лицу. Врачи рекомендуют кашлять или чихать в салфетку или локоть, а не в ладони.

Оставайтесь дома, если заболели. Ограничение тесных контактов с другими людьми может помочь снизить вероятность распространения респираторной инфекции.

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Следите за актуальностью рекомендуемых прививок. Узнайте у своего врача, какие вакцины против гриппа, COVID-19, респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и пневмококковой инфекции рекомендованы именно вам с учетом вашего возраста, состояния здоровья и истории вакцинации. Вакцины помогают снизить риск тяжелого течения болезни, хотя ни одна из них не может гарантировать, что вы не заболеете.

Поддерживайте иммунную систему с помощью повседневных привычек

Вам не нужен сложный оздоровительный режим, чтобы поддержать иммунную систему. Вместо этого сосредоточьтесь на нескольких повседневных привычках, которых вы сможете реально придерживаться, например:

достаточный сон

регулярная физическая активность

разнообразное и полноценное питание

поиск способов борьбы со стрессом

Сон

Сон — это хорошее начало. В исследовании 2026 года, охватившем 521 пациента первичного звена медицинской помощи, было выявлено, что у людей с бессонницей вероятность сообщить об инфекции или заболевании, похожем на грипп, в ходе последующего наблюдения.

Это исследование не доказывает, что более качественный сон предотвращает болезни, но оно даёт нам ещё один повод серьёзно относиться ко сну.

Физические упражнения

Поддержание активного образа жизни также может помочь. Исследования показывают, что у людей, ведущих более активный образ жизни, риск развития определенных инфекций может быть ниже.

Вам не нужны интенсивные тренировки, чтобы почувствовать пользу. Главное — регулярно двигаться в удобном для вас темпе.

Управление стрессом

Стресс также может влиять на то, как ваш организм реагирует на болезнь. Исследования связывают длительный стресс с повышенной вероятностью заражения и ослабленной реакцией на некоторые вакцины.

Выделение времени на отдых, общение с близкими или другие занятия, помогающие снять стресс, может стать ещё одним способом поддержать общее состояние здоровья.

Питание

То, что вы едите, также имеет значение. Старайтесь употреблять разнообразные продукты, которые обеспечивают ваш организм белком, витаминами, минералами и другими питательными веществами.

Белок, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и другие продукты, богатые питательными веществами, обеспечивают вашу иммунную систему необходимыми веществами; их недостаток может препятствовать нормальной работе иммунной системы.

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