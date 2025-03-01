Как почистить AirPods не повредив их: полезные советы

Со временем ваши любимые AirPods могут потерять свой безупречный вид из-за накопления пыли, ушной серы и других загрязнений. Это не только портит эстетический вид, но и влияет на качество звука и гигиены.

Издание Real Simple предоставило рекомендации, как правильно ухаживать за беспроводными наушниками, чтобы они выглядели как новые и дольше служили.

Важно

Прежде чем приступить к уходу за AirPods и их футляром, важно соблюдать несколько основных правил:

AirPods не водонепроницаемы, поэтому следует избегать контакта с большим количеством воды.

Защищайте зарядные порты и вентиляционные отверстия от попадания влаги.

Не погружайте наушники в воду или какие-либо моющие средства.

Не используйте абразивные материалы, отбеливатели или перекись водорода, чтобы не повредить поверхность устройства.

Избегайте острых предметов, поскольку они могут поцарапать или даже вывести из строя важные элементы наушников.

Как часто чистить AirPods и их футляр

Рекомендуется очищать AirPods после 72 часов использования, футляр с такой же периодичностью. Однако, если вы пользуетесь наушниками каждый день или во время физических нагрузок, лучше всего протирать их после каждого использования. Если вы заметили загрязнение или ощущаете снижение качества звука, следует провести глубокую очистку.

Что понадобится для чистки

Вам не нужно специализированных средств. Для ухода за AirPods и футляром понадобятся:

Безворсовая мягкая ткань

Ватные палочки

Мягкая щетка (например, зубная или антистатическая)

70% изопропиловый спирт или спиртовые салфетки (без отбеливателя)

Сухая салфетка для полировки

Как почистить AirPods

Протрите наушники мягкой безворсовой тканью, уделите внимание всем поверхностям: корпусу, динамикам и ручке. Осторожно протрите сетку микрофона и динамика сухой ватной палочкой, избегайте попадания влаги в отверстия. Если на сетке динамика есть пыль или ушная сера, воспользуйтесь мягкой щеткой. Не используйте зубочистку или другие острые предметы. Если AirPods контактировали с кремами или лосьонами, протрите их слегка увлажненной тканью, затем высушите чистой сухой салфеткой.

Как продезинфицировать AirPods спиртом

Протрите внешнюю поверхность наушников спиртовыми салфетками (без содержимого отбеливателя), избегайте контакта с микрофоном и динамиками. Высушите наушники мягкой тканью и дождитесь, пока они полностью высохнут, прежде чем использовать.

Как почистить футляр AirPods

Протрите корпус безворсовой тканью. При сильном загрязнении смочите ткань изопропиловым спиртом, однако избегайте контакта с зарядными портами. Щеткой с мягкой щетиной или ватной палочкой удалите пыль и грязь. Во избежание повреждения контактов не используйте зубочистки или металлические предметы. Оставьте футляр открытым на несколько часов для полного высыхания. Не храните наушники внутри, пока они полностью не высохнут.

Как поддерживать чистоту

Чтобы ваши AirPods всегда оставались чистыми и дольше служили, соблюдайте простые правила:

Протирайте наушники тканью после каждого использования.

Избегайте контакта с влагой и химическими веществами.

Чистите футляр регулярно, особенно если носите его в сумке или кармане.

Всегда убедитесь, что AirPods сухие перед укладкой в футляр.

Как удалить ушную серу

Протрите сетку микрофона и динамиков сухой ватной палочкой или щеткой. Если у вас есть съемные насадки, их можно промыть водой без мыла, но сами AirPods и футляр погружать в воду нельзя.

Следуя этим простым советам, вы сохраните свои AirPods чистыми, а их звучание безупречным. Наслаждайтесь музыкой без компромиссов.

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