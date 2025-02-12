Как почистить фильтр посудомоечной машины: полезные советы

Посудомоечная машина – незаменимый помощник на современной кухне, который обеспечивает чистоту посуды и сохраняет ваше время для более важных дел. Однако даже самая лучшая посудомойка требует регулярного ухода, а очистка фильтра является ключевой.

Если фильтр посудомоечной машины не чистить, остатки пищи накапливаются, а это может привести к неприятным запахам, снижению эффективности мойки и даже повреждению прибора, рассказало издание MarthaStewart.

Важность очистки фильтра

Фильтр посудомоечной машины – это часть дренажной системы, отвечающая за сдерживание частиц пищи и мусора, попадающих в воду во время мытья. Регулярная очистка фильтра обеспечивает:

Эффективность мойки: загрязненный фильтр может снижать производительность посудомоечной машины, оставлять посуду не совсем чистой.

загрязненный фильтр может снижать производительность посудомоечной машины, оставлять посуду не совсем чистой. Предотвращение неприятных запахов: накопление остатков пищи создает условия для развития бактерий, вызывающих запах.

накопление остатков пищи создает условия для развития бактерий, вызывающих запах. Защита прибора: неправильное функционирование фильтра может привести к протечкам и даже повреждениям, из-за чего ремонт будет очень дорого стоить.

Необходимые материалы

Прежде чем начать процесс очистки, убедитесь, что у вас есть под рукой:

Средство для мытья посуды

Теплая вода

Мягкая щетка (например, старая зубная щетка или специальная щетка для раковины)

Салфетка из микрофибры

Что делать

Перед началом работы обязательно отключите прибор от сети и подождите, пока он остынет. Снимите нижнюю корзину, чтобы получить доступ к фильтру. Следуйте инструкциям по эксплуатации посудомоечной машины. Осторожно снимите фильтр, следуя инструкциям производителя. Обычно это вращение фильтра против часовой стрелки или просто его извлечение. Промойте фильтр теплой водой, чтобы удалить большие частицы мусора. Положите фильтр в раковину или таз, наполненный теплой мыльной водой (добавьте чайную ложку мыльного средства). Оставьте на 10-15 мин, чтобы мыло расщепило накопление. С помощью мягкой щетки аккуратно протрите фильтр, удалите остатки пищи и других частиц. Старайтесь не повредить фильтр. Перед повторной установкой используйте мягкую салфетку из микрофибры для очистки места, где располагается фильтр, чтобы устранить любые накопления, которые могут повлиять на работу машины. Тщательно промойте фильтр под теплой водой и протрите его чистой тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. Поверните чистый фильтр в сливной насос, убедитесь, что он надежно закреплен и снова установите нижнюю корзину.

Как часто чистить фильтр

Эксперты советуют чистить фильтр посудомоечной машины, по крайней мере, каждые один-два месяца. Если вы используете посудомоечную машину каждый день или несколько раз в день, может потребоваться чаще очистки. Во время праздников и интенсивного использования машина может потребовать дополнительного ухода.

Совет: используйте специальные таблетки для очистки посудомоечных машин для поддержания чистоты фильтра между ручной очисткой.

Как понять, что пора очистить фильтр

Неприятные запахи: если посудомоечная машина начинает выдавать неприятный аромат.

если посудомоечная машина начинает выдавать неприятный аромат. Мутная или загрязненная посуда: посуда не получается чистой, остаются пятна или разводы.

посуда не получается чистой, остаются пятна или разводы. Остатки воды: если на дне машины заметно остается вода.

если на дне машины заметно остается вода. Неисправная работа: проблемы со сливом воды или плохая эффективность мытья могут свидетельствовать о забитом фильтре.

Советы

Не переполняйте машину: убедитесь, что вы не загружаете посудомоечную машину слишком сильно, так как это может привести к плохому мытью и накоплению мусора.

убедитесь, что вы не загружаете посудомоечную машину слишком сильно, так как это может привести к плохому мытью и накоплению мусора. Предварительная обработка: соскребите большие частицы пищи из посуды перед помещением в машину.

соскребите большие частицы пищи из посуды перед помещением в машину. Используйте качественные моющие средства: высококачественные моющие средства помогают расщеплять остатки пищи, уменьшают вероятность засорения фильтра.

Правильная очистка фильтра посудомоечной машины – это небольшая, но очень важная задача, которая помогает поддерживать эффективную работу прибора, чистоту посуды и предотвращает повреждение машины. Регулярную очистку, как правило, рекомендуется проводить каждые один-два месяца, а при частом использовании – еще чаще. Использование простых методов и качественных средств поможет сохранить посудомоечную машину в идеальном состоянии.

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