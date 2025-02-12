Как почистить фильтр посудомоечной машины: полезные советы

Посудомоечная машина – незаменимый помощник на современной кухне, который обеспечивает чистоту посуды и сохраняет ваше время для более важных дел. Однако даже самая лучшая посудомойка требует регулярного ухода, а очистка фильтра является ключевой.
Если фильтр посудомоечной машины не чистить, остатки пищи накапливаются, а это может привести к неприятным запахам, снижению эффективности мойки и даже повреждению прибора, рассказало издание MarthaStewart.
Важность очистки фильтра
Фильтр посудомоечной машины – это часть дренажной системы, отвечающая за сдерживание частиц пищи и мусора, попадающих в воду во время мытья. Регулярная очистка фильтра обеспечивает:
- Эффективность мойки: загрязненный фильтр может снижать производительность посудомоечной машины, оставлять посуду не совсем чистой.
- Предотвращение неприятных запахов: накопление остатков пищи создает условия для развития бактерий, вызывающих запах.
- Защита прибора: неправильное функционирование фильтра может привести к протечкам и даже повреждениям, из-за чего ремонт будет очень дорого стоить.
Необходимые материалы
Прежде чем начать процесс очистки, убедитесь, что у вас есть под рукой:
- Средство для мытья посуды
- Теплая вода
- Мягкая щетка (например, старая зубная щетка или специальная щетка для раковины)
- Салфетка из микрофибры
Что делать
- Перед началом работы обязательно отключите прибор от сети и подождите, пока он остынет.
- Снимите нижнюю корзину, чтобы получить доступ к фильтру. Следуйте инструкциям по эксплуатации посудомоечной машины.
- Осторожно снимите фильтр, следуя инструкциям производителя. Обычно это вращение фильтра против часовой стрелки или просто его извлечение.
- Промойте фильтр теплой водой, чтобы удалить большие частицы мусора.
- Положите фильтр в раковину или таз, наполненный теплой мыльной водой (добавьте чайную ложку мыльного средства). Оставьте на 10-15 мин, чтобы мыло расщепило накопление.
- С помощью мягкой щетки аккуратно протрите фильтр, удалите остатки пищи и других частиц. Старайтесь не повредить фильтр.
- Перед повторной установкой используйте мягкую салфетку из микрофибры для очистки места, где располагается фильтр, чтобы устранить любые накопления, которые могут повлиять на работу машины.
- Тщательно промойте фильтр под теплой водой и протрите его чистой тканью, чтобы удалить остатки моющего средства.
- Поверните чистый фильтр в сливной насос, убедитесь, что он надежно закреплен и снова установите нижнюю корзину.
Как часто чистить фильтр
Эксперты советуют чистить фильтр посудомоечной машины, по крайней мере, каждые один-два месяца. Если вы используете посудомоечную машину каждый день или несколько раз в день, может потребоваться чаще очистки. Во время праздников и интенсивного использования машина может потребовать дополнительного ухода.
Совет: используйте специальные таблетки для очистки посудомоечных машин для поддержания чистоты фильтра между ручной очисткой.
Как понять, что пора очистить фильтр
- Неприятные запахи: если посудомоечная машина начинает выдавать неприятный аромат.
- Мутная или загрязненная посуда: посуда не получается чистой, остаются пятна или разводы.
- Остатки воды: если на дне машины заметно остается вода.
- Неисправная работа: проблемы со сливом воды или плохая эффективность мытья могут свидетельствовать о забитом фильтре.
Советы
- Не переполняйте машину: убедитесь, что вы не загружаете посудомоечную машину слишком сильно, так как это может привести к плохому мытью и накоплению мусора.
- Предварительная обработка: соскребите большие частицы пищи из посуды перед помещением в машину.
- Используйте качественные моющие средства: высококачественные моющие средства помогают расщеплять остатки пищи, уменьшают вероятность засорения фильтра.
Правильная очистка фильтра посудомоечной машины – это небольшая, но очень важная задача, которая помогает поддерживать эффективную работу прибора, чистоту посуды и предотвращает повреждение машины. Регулярную очистку, как правило, рекомендуется проводить каждые один-два месяца, а при частом использовании – еще чаще. Использование простых методов и качественных средств поможет сохранить посудомоечную машину в идеальном состоянии.
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