Как почистить гидромассажную ванну: эксперты рассказали, как убрать скрытую грязь

Гидромассажная ванна / © Credits

Включение форсунок в ванне может превратить вашу ванную комнату в роскошный спа-центр. Но прежде чем надеть маску для лица и включить плейлист для релакса, вам сначала нужно почистить ванну.

Удаление скрытой грязи из вашей гидромассажной ванны, вероятно, не лучшая часть вашего домашнего спа-дня, но вы точно будете рады, что сделали это, прежде чем устроиться на долгое замачивание.

Как это сделать, рассказывает GoodHousekeeping.

Большинство гидромассажных ванн поставляются с инструкциями по очистке от производителя, поэтому, если возможно, следуйте этим инструкциям. Но если вы потеряли инструкцию или не знаете, как почистить гидромассажную ванну, воспользуйтесь этими советами.

Вот все, что нужно знать о том, как почистить гидромассажную ванну, по мнению профессионалов.

Пошаговые инструкции по чистке гидромассажной ванны:

Раз в месяц, наполните ванну горячей водой в которую добавьте ¼ стакана порошкообразного моющего средства для посудомоечной машины. Включите струи воды на 10-15 минут, а затем слейте ванну и снова наполните холодной водой. Включите струи воды еще на 10-15 минут и снова слейте воду. Если у вас жесткая вода, вы можете добавить уксус в воду и повторить процесс.

Никогда не применяйте моющее средство для посудомоечной машины с отбеливателем или другими бытовыми моющими средствами.

Как удалить пятна с гидромассажной ванны

Гидрамассажные ванны могут легко загрязниться мыльным налетом, маслами для ванн, пеной для ванн и даже ржавой сантехникой. Чтобы удалить стойкие пятна, смешайте пасту из пищевой соды и перекиси водорода вместе и дайте ей творить чудеса в течение 10 минут. После того как вы оставите пасту настояться, просто вытрите пятна тканью из микрофибры.