Как почистить камин: полезные советы

Камин, работающий без сбоев, выделяет меньше дыма и приносит больше тепла и уюта вашему дому.

Если вы выбрали традиционный дровяной камин, следует помнить, что он нуждается в регулярном уходе. Надлежащая очистка поможет уменьшить количество пыли, запахов и даже риск возникновения пожара. В статье издания Real Simple рассказали, как правильно ухаживать за камином, в частности удалять сажу, очищать стеклянную дверцу и поддерживать дымоход в надлежащем состоянии.

Почему важно чистить камин

Традиционный камин добавляет дому тепла и атмосферы, но требует определенного ухода. Газовые камины нуждаются в минимальном обслуживании: достаточно выключить подачу газа, пропылесосить топку и проверить устройство на наличие трещин или обгоревших участков. Если у вас дровяной камин, необходимо регулярно удалять сажу и пепел. Чистый камин обеспечивает более эффективное горение, уменьшает количество пыли и запаха дыма и снижает вероятность пожара в дымоходе.

Как часто чистить камин

Камин нужно чистить как минимум раз в год. Лучшее время для этого – поздняя весна или лето, после завершения отопительного сезона. Если вы активно пользуетесь камином или замечаете накопление сажи, может потребоваться более частое очищение. Сжигание искусственных поленьев или невыдержанной древесины также способствует быстрому образованию креозота.

Рекомендуется ежегодно проверять дымоход на наличие трещин, отложений и соответствие нормам безопасности. Если на поверхности камина накопилось 0,3 см или больше креозота, пора действовать.

Что вам понадобится

Для чистки камина следует подготовить:

Капельная ткань или старый коврик

Лопату или мастерок

Металлическое ведро

Мощный пылесос

Резиновые перчатки

Щетку с жесткой щетиной

Раствор уксуса, аммиака или специального чистящего средства

Поваренную соль, пищевую соду

Мягкая ткань или губка

Как почистить топку камина.

Подготовьтесь . После завершения отопления дайте уголькам полностью остыть. Постелите ткань перед топкой во избежание загрязнений.

. После завершения отопления дайте уголькам полностью остыть. Постелите ткань перед топкой во избежание загрязнений. Утилизируйте пепел . Лопатой зачерпните золу и сложите ее в металлическое ведро. Золу можно выбросить или использовать в качестве удобрения для сада.

. Лопатой зачерпните золу и сложите ее в металлическое ведро. Золу можно выбросить или использовать в качестве удобрения для сада. Снимите металлические решётки . Они поддерживают дрова и способствуют циркуляции воздуха во время горения.

. Они поддерживают дрова и способствуют циркуляции воздуха во время горения. Удалите остатки пепла. Используйте пылесос для очистки рассеянных частиц.

Используйте пылесос для очистки рассеянных частиц. Осмотрите топку. Удалите пыль и проверьте нет ли трещин

Как удалить сажу из топочного кирпича.

Метод с уксусом

Наполните бутылку с распылителем прохладной водой. В двух ведрах подготовьте мыльный раствор и раствор уксуса. Распылите воду на небольшой участок топки. Погрузите щетку в мыльный раствор, посыпьте солью и энергично потрите кирпичи. Протрите участок губкой, смоченной в уксусном растворе. Промойте участок чистой водой и повторяйте, пока топка не станет чистой.

Метод с аммиаком

В первом ведре смешайте мыльный раствор с добавлением аммиака. Сбрызгайте воду на поверхность, чтобы размягчить сажу. Используйте щетку, смоченную в мыльном растворе, и добавьте абразив (например, пемзу). Протрите сажу губкой, смоченной в аммиаке. Промойте участок водой, проветривая помещение во время работы.

Как очистить дверцу камина

Приготовьте раствор . В бутылке с распылителем смешайте 1 стакан уксуса, 1 ст. л. аммиака и 3 стакана воды.

. В бутылке с распылителем смешайте 1 стакан уксуса, 1 ст. л. аммиака и 3 стакана воды. Очистите стекло. Распылите раствор на стекло и протрите тканью из микрофибры.

Распылите раствор на стекло и протрите тканью из микрофибры. Избавьтесь от сильного налета . Используйте пищевую соду как мягкий абразив.

. Используйте пищевую соду как мягкий абразив. Отполируйте стекло. Удалите остатки копоти и наслаждайтесь прозрачным видом.

Советы:

Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Накройте мебель, чтобы избежать загрязнения пылью.

Нанимая трубочист, убедитесь, что он имеет лицензию.

Регулярное обслуживание камина сохранит его функциональность и обеспечит комфорт в вашем доме. Не откладывайте уход на потом и наслаждайтесь теплом любимого уголка вашего дома.

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