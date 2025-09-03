ТСН в социальных сетях

21
2 мин

Как почистить кофеварку дома: действенные советы

Кофеварка — верная помощница каждого, кто не представляет свое утро без чашки бодрого кофе. Однако даже самая современная машина нуждается в регулярном уходе.

Станислава Бондаренко
Если не мыть кофеварку или кофемашину на регулярной основе, в ней накапливаются остатки кофейных масел, минеральные отложения и даже бактерии. В результате напиток теряет свой насыщенный вкус, а сама техника может быстрее сломаться. Издание Real Simple рассказало, как почистить кофеварку дома, без использования агрессивной «химии», только подручными средствами.

Частота очистки кофеварки

  • Мытье съемных деталей (резервуар для воды, поддон, держатель для капсул или фильтров) — раз в месяц.

  • Замена фильтра для воды — каждые 2-3 месяца.

  • Глубокая очистка (удаление накипи) — каждые 3-6 месяцев. Если у вас жесткая вода, делайте это чаще.

Что понадобится

  • хозяйственное мыло или моющее средство

  • мягкая губка или салфетка

  • чистая вода

  • новый картридж-фильтр (при необходимости)

  • натуральное средство для удаления накипи: белый уксус или лимонная кислота

Что делать

Почистите съемные части

  1. Выключите кофемашину из розетки.

  2. Снимите резервуар для воды, поддон, держатель для капсул или фильтров.

  3. Вымойте их в тёплой воде с мылом.

  4. Хорошо промойте чистой водой и вытрите насухо.

Замените фильтр для воды (при необходимости)

  1. Достаньте старый картридж из резервуара.

  2. Новый замочите в чистой воде на 5-10 мин, затем промойте.

  3. Вставьте его обратно в держатель и закрепите в резервуаре.

Удалите накипь

  1. Вылейте остатки воды и достаньте фильтр.

  2. Приготовьте раствор: 1 часть белого уксуса и 1 часть воды или 1 ст. л. лимонной кислоты на 1 л воды.

  3. Налейте раствор в резервуар.

  4. Запустите несколько циклов без кофе (на самом большом объеме).

  5. Вымойте резервуар, залейте чистую воду и еще раз прогоняйте несколько циклов для полного исчезновения запаха уксуса или лимона.

Важность регулярной очистки

  • Вкус кофе остается насыщенным, без горечи.

  • Техника служит дольше, так как накипь не разрушает нагревательный элемент.

  • Гигиена на первом месте, вы избегаете бактерий и плесени во влажных деталях.

  • Экономия: натуральные средства дешевле специальных химических очистителей.

Советы

  • Если кофеварку ежедневно использует вся семья, лучше проводить профилактику чаще.

  • Используйте фильтрованную воду, чтобы замедлить образование накипи.

  • Для ежедневного ухода достаточно протирать внешние части влажной салфеткой.

Регулярный уход — залог того, что ваш кофе всегда будет иметь идеальный аромат и вкус. А главное, для этого не нужны дорогие средства, ведь все необходимое уже есть в вашей кухне.

