Как почистить кофеварку дома: действенные советы

Если не мыть кофеварку или кофемашину на регулярной основе, в ней накапливаются остатки кофейных масел, минеральные отложения и даже бактерии. В результате напиток теряет свой насыщенный вкус, а сама техника может быстрее сломаться. Издание Real Simple рассказало, как почистить кофеварку дома, без использования агрессивной «химии», только подручными средствами.

Частота очистки кофеварки

Мытье съемных деталей (резервуар для воды, поддон, держатель для капсул или фильтров) — раз в месяц.

Замена фильтра для воды — каждые 2-3 месяца.

Глубокая очистка (удаление накипи) — каждые 3-6 месяцев. Если у вас жесткая вода, делайте это чаще.

Что понадобится

хозяйственное мыло или моющее средство

мягкая губка или салфетка

чистая вода

новый картридж-фильтр (при необходимости)

натуральное средство для удаления накипи: белый уксус или лимонная кислота

Что делать

Почистите съемные части

Выключите кофемашину из розетки. Снимите резервуар для воды, поддон, держатель для капсул или фильтров. Вымойте их в тёплой воде с мылом. Хорошо промойте чистой водой и вытрите насухо.

Замените фильтр для воды (при необходимости)

Достаньте старый картридж из резервуара. Новый замочите в чистой воде на 5-10 мин, затем промойте. Вставьте его обратно в держатель и закрепите в резервуаре.

Удалите накипь

Вылейте остатки воды и достаньте фильтр. Приготовьте раствор: 1 часть белого уксуса и 1 часть воды или 1 ст. л. лимонной кислоты на 1 л воды. Налейте раствор в резервуар. Запустите несколько циклов без кофе (на самом большом объеме). Вымойте резервуар, залейте чистую воду и еще раз прогоняйте несколько циклов для полного исчезновения запаха уксуса или лимона.

Важность регулярной очистки

Вкус кофе остается насыщенным, без горечи.

Техника служит дольше, так как накипь не разрушает нагревательный элемент.

Гигиена на первом месте, вы избегаете бактерий и плесени во влажных деталях.

Экономия: натуральные средства дешевле специальных химических очистителей.

Советы

Если кофеварку ежедневно использует вся семья, лучше проводить профилактику чаще.

Используйте фильтрованную воду, чтобы замедлить образование накипи.

Для ежедневного ухода достаточно протирать внешние части влажной салфеткой.

Регулярный уход — залог того, что ваш кофе всегда будет иметь идеальный аромат и вкус. А главное, для этого не нужны дорогие средства, ведь все необходимое уже есть в вашей кухне.