Как почистить кожаный диван, чтобы он был как новый

Кожаная мебель – это настоящий символ элегантности и уюта, который придает жилищу изысканности. Однако, как и любой другой предмет интерьера, кожаный диван нуждается в надлежащем уходе, чтобы долгие годы оставаться таким же привлекательным, как в день покупки.
Издание Real Simple рассказало, как правильно чистить и ухаживать за кожаным диваном, чтобы он сиял чистотой и выглядел как новый.
Частота чистки кожаного дивана
Глубокое очищение кожаного дивана следует проводить один-два раза в год, в зависимости от цвета и уровня загрязнения. Светлая кожа требует очищения каждые шесть месяцев, в то время как темные оттенки дольше выдерживают интенсивное использование и их достаточно чистить раз в год.
Однако регулярный уход не менее важен: пылесосьте диван и протирайте его от пыли еженедельно или хотя бы раз в две недели. Пятна следует устранять сразу, чтобы они не проникли глубоко в материал.
Что следует знать перед началом очищения
Прежде чем приступать к работе, стоит проверить, действует ли еще гарантия на ваш диван. Производители часто добавляют рекомендации по чистке и их нарушение может привести к потере гарантийного обслуживания. Кроме того, обратите внимание на:
- Не используйте агрессивные химикаты. Спирт, аммиак, крем для обуви или отбеливатели могут повредить поверхность кожи.
- Избегайте использования дезинфекционных салфеток и спреев. Они способны разрушить защитный слой кожаного покрытия.
- Аккуратно с водой. Чрезмерная влага может повлечь за собой появление пятен, поэтому лучше использовать лишь немного увлажненные салфетки.
Очистка кожаного дивана специальным средством
Один из самых эффективных способов ухода за кожаной мебелью – использование специальных средств для очищения кожи. Они не только удаляют загрязнение, но и увлажняют материал, предотвращают его пересыхание и образование трещин.
Вам понадобится:
- Пылесос
- Мягкие салфетки из микрофибры
- Специальный очиститель для кожи
- Кондиционер для кожи
Шаги очищения:
- Пропылесосьте диван – соберите пыль, крошки и мелкий мусор, особенно в труднодоступных местах между подушками.
- Распылите чистящее средство на салфетку (а не на сам диван) и тщательно протрите поверхность, уделяя внимание швам и углублениям.
- Вытрите остатки чистой салфеткой.
- Нанесите кондиционер для кожи – он восстановит естественный блеск и оградит материал от пересыхания.
- Оставьте на час для полного высыхания.
Как почистить кожаный диван с помощью мыльного раствора
Если у вас нет специальных средств, можно использовать более доступный метод – очистку с помощью мягкого мыльного раствора.
Вам понадобится:
- Дистиллированная вода
- Жидкое мыло
- Салфетки из микрофибры
Шаги очищения:
- Удалите пыль и мелкие загрязнения с помощью сухой салфетки или пылесоса.
- Приготовьте мыльный раствор, смешайте несколько капель жидкого мыла с дистиллированной водой.
- Смочите салфетку в растворе, хорошо отожмите и протрите поверхность дивана.
- Протрите диван чистой салфеткой, смоченной в дистиллированной воде, чтобы убрать остатки мыла.
- Высушите поверхность сухой салфеткой и нанесите кондиционер для кожи.
Как удалить жирные пятна
Если на вашем диване появились жирные пятна, их можно удалить с помощью кукурузного крахмала:
- Промокните пятно сухой салфеткой (не тритесь!).
- Посыпьте пятно кукурузным крахмалом и оставьте на 30 мин (или длиннее, если пятно старое).
- Сотрите крахмал сухой салфеткой и почистите поверхность одним из вышеописанных способов.
Советы
- Избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла. Они могут высушить кожу и вызвать появление трещин.
- Раз в месяц полируйте поверхность мебельным воском. Это придаст блеск и обеспечит дополнительную защиту.
- Регулярно используйте кондиционер для кожи. Он сохранит упругость материала.
- Как убрать царапины. Небольшие царапины можно замаскировать с помощью кондиционера для кожи. Более глубокие повреждения исправляют специальным клеем или набором для ремонта кожи.
- Как избавиться от неприятного запаха. Посыпьте диван пищевой содой, оставьте на 30 мин, затем тщательно пропилите.
Следуя этим рекомендациям, кожаный диван будет оставаться роскошным и уютным долгие годы.
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