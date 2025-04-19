Как почистить мебель, обувь и аксессуары из лакированной кожи / © Associated Press

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Чтобы любимые вещи из лакированной кожи служили дольше и сохраняли свою эффектность, им требуется деликатный, но регулярный уход. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно чистить и хранить лакированную кожу дома.

Что такое лакированная кожа и чем она отличается от обычной

Лакированная кожа — это натуральная или искусственная кожа, покрытая специальным полиуретановым или акриловым лаком, который создает зеркально гладкий, блестящий эффект. Именно этот слой делает ее менее проницаемой для влаги и грязи по сравнению с другими видами кожи, как замша или нубук.

Однако лак также делает кожу хрупкой — со временем она может трескаться или терять блеск. Так что правильный уход — залог его долговечности.

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Когда следует чистить изделия из лакированной кожи

Нет необходимости ежедневно протирать лакированную кожу, но регулярная чистка после активного использования — это обязательное условие ее сохранения. Обувь следует очищать после каждого выхода на улицу, особенно в дождь или снег. А мебель или аксессуары достаточно протирать раз в несколько недель или во время генеральной уборки.

Что нужно для чистки

Очистка лакированной кожи в домашних условиях не требует специального оборудования, но важно использовать только безопасные материалы:

Мягкая салфетка из микрофибры (не оставляет ворсинок и не царапает поверхность)

Теплая вода

Чистящее средство лакированной кожи (не путать со средствами для других типов кожи!)

При необходимости — защитный спрей или полировочный крем для лакированной кожи.

Как почистить лакированную кожу

Уберите пыль. Протрите изделие сухой микрофибровой салфеткой, чтобы собрать поверхностную пыль или песок. Осторожно удалите загрязнение. Смочите другую салфетку теплой водой, хорошо ее отожмите и осторожно протрите поверхность. Не тритесь сильно. Нанесите специальное средство. При необходимости нанесите немного средства для лакированной кожи на чистую салфетку и осторожно полируйте поверхность круговыми движениями. Дайте высохнуть естественным путям. Не используйте фен или батарею — высокая температура может повредить лак.

Чего делать нельзя

Не используйте уксус, спирт, ацетон, отбеливатель или бытовую химию.

Не наносите оливковое масло или вазелин — они оставляют жирные следы и могут испортить лак.

Не трите кожу жесткими щетками или губками.

Не сушите изделия у источников тепла.

Уход и профилактика

Правильное хранение Обувь и сумки из лакированной кожи следует хранить в мешочках из ткани, подальше от прямого солнечного света. Избегайте тесного контакта с другими предметами — лак может поцарапаться.

Избегайте влаги. Хотя лакированная кожа и стойкая к брызгам, длительный контакт с водой ей вредит.

Раз в несколько месяцев полируйте специальным средством, чтобы поддерживать блеск и уменьшить риск образования микротрещин.

В случае серьезных загрязнений обращайтесь к профессионалам — мастерские имеют средства и технику, которые не доступны дома.

Этот материал — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть ярко и изысканно. Изделия из лакированной кожи могут сохранять первоначальную красоту годами, если за ними правильно ухаживать.