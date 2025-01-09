Как почистить мягкие игрушки в домашних условиях

Мягкие игрушки являются фаворитами как детей, так и взрослых. Однако, помните ли вы, когда последний раз дезинфицировали любимого плюшевого мишку.

Скорее всего, этот пушистый друг носит на себе не только любовь, но и микробы, пыль, пыльцу и другие загрязнения. К примеру, если ваш ребенок часто носит игрушку с собой, то и микробы распространяются по всему дому. Издание Real Simple рассказало, как правильно чистить мягкие игрушки, чтобы они были безопасны для малышей.

Как часто нужно чистить мягкие игрушки

Чистить мягкие игрушки необходимо еженедельно, если ваш ребенок спит с ними или берет всюду с собой. По крайней мере, раз в месяц следует стирать игрушки, даже если они выглядят чисто, особенно если в вашем доме есть люди, страдающие аллергией или астмой.

Если ваш ребенок переболел или был в контакте с вшами, игрушки следует немедленно продезинфицировать. Также обратите внимание на запах и внешний вид игрушек: если они грязные или неприятный запах, их следует немедленно почистить.

Чтобы не забыть, привыкните класть плюшевые игрушки в стиральную машину вместе с постельным бельем.

На что обратить внимание перед началом

Перед началом чистки проверьте этикетку игрушки. Некоторые из них нельзя стирать в стиральной машине, особенно те, у которых есть пластиковые гранулы или электронные части. Если игрушка очень старая или хрупкая, лучше воспользоваться деликатной ручной стиркой или химчисткой.

Если игрушка может выдержать машинную стирку, это лучший вариант для удаления микробов и бактерий.

Как почистить мягкие игрушки в стиральной машине

Большинство плюшевых игрушек хорошо переносят машинную стирку. Однако следует соблюдать осторожность с игрушками, имеющими блестки, пластиковые аксессуары или приклеенные детали.

Что вам понадобится:

Сетчатый мешок для белья

Мягкий стиральный порошок

Дезинфекционное средство для стирки

Полотенце

Фен (по желанию)

Зубная щетка (при необходимости)

Что делать:

Смешайте воду и стиральный порошок в миске. Зубной щеткой осторожно удалите пятна. Промокните обработанное место влажным полотенцем. Поместите игрушку в сетчатый мешок для белья, чтобы защитить его. Используйте деликатный режим стиральной машины. Добавьте дезинфицирующее средство к мягкому стиральному порошку. Запустите цикл стирки. Осторожно удалите излишек воды и промокните игрушку полотенцем. Дайте высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом месте. Для ускорения процесса используйте фен с холодным воздухом.

Ручная стирка

Ручная стирка подойдет для игрушек с электронными деталями или наполненными пенопластовыми шариками.

Что вам понадобится:

Большая емкость или ванна

Мягкий стиральный порошок

Полотенца

Фен (по желанию)

Что делать:

Удалите батарейки и закройте электронную часть изолентой. Локально удалите пятна с помощью влажной ткани с мыльным раствором. Наполните емкость холодной водой и добавьте мягкий стиральный порошок. Опустите игрушку и осторожно постирайте ее руками. Промокните игрушку полотенцем. Дайте ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем вставить батарейки обратно.

Очистка без воды

Если игрушку нельзя мочить, используйте пищевую соду:

Вам понадобится:

Полиэтиленовый пакет

Пищевая сода

Наволочка

Сушилка

Что делать:

Поместите игрушку в пакет, добавьте пищевую соду и потрясите. Оставьте игрушку в пакете на 30 минут. Встряхните излишки соды и положите игрушку в наволочку. Поместите в сушилку на щекотливый режим.

Хранение мягких игрушек

Регулярно вытирайте пятна. Храните игрушки в бумаге, если планируется длительное хранение. Для быстрой очистки используйте:

Морозильная камера: положите игрушку в пакет и оставьте на ночь.

Пылевоз: удалите пыль с помощью насадки для мебели.

Пароочиститель: уничтожайте бактерии и микробы паром, избегая высоких температур.

Следуя этим советам, вы обеспечите чистоту и долговечность любимых игрушек.

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