Как почистить наушники от микробов: интересные советы

Наши наушники – это больше, чем просто устройство для прослушивания музыки или разговоров по телефону. Они сопровождают нас каждый день: в транспорте, на работе, в спортзале, дома. Однако задумываемся ли вы, сколько пыли, бактерий и микробов оседает на их поверхности.
Издание Real Simple поделилось простыми, но действенными советами, как поддерживать чистоту наушников и футляров, обеспечивая не только качественный звук, но и здоровье.
Важность очистки наушников
Наушники, как и смартфоны, – идеальная среда для накопления бактерий. Ушная сера, пыль, остатки косметики и влага создают комфортные условия для размножения микробов. Если пренебрегать гигиеной, это может привести к раздражению, инфекциям или даже проблемам со слухом.
Если вы не дезинфицируете наушники регулярно, вы способствуете накоплению бактерий, которые могут попасть в ушной канал, а это может вызвать раздражение кожи или даже повлиять на слух.
Как часто нужно чистить наушники
Если вы пользуетесь наушниками каждый день, их следует протирать по крайней мере раз в неделю. Глубокую очистку следует проводить раз в месяц, а летом – даже чаще. Особое внимание уделяйте наушникам после тренировок, поскольку пот способствует более быстрому накоплению грязи.
Что понадобится для чистки
- мягкое моющее средство (жидкость для посуды);
- ватные палочки;
- салфетка из микрофибры.
Для дезинфекции:
- изопропиловый спирт;
- спиртовые салфетки;
- ватные палочки.
Для очистки футляра:
- мягкая салфетка;
- ватные палочки;
- теплая вода с мягким моющим средством.
Что делать
Важно! Никогда не погружайте наушники в воду и не промывайте их под струей – это может привести к повреждению внутренних компонентов.
- Очистите силиконовые наконечники. Осторожно снимите их, окуните в мыльный раствор на 30 мин, тщательно промойте чистой водой и высушите.
- Очистите сетку громкоговорителей. Используйте сухую мягкую зубную щетку, держите наушники вниз сеткой во избежание попадания грязи внутрь.
- Продезинфицируйте корпус. Смочите ватный диск или салфетку спиртом и аккуратно протрите поверхность.
- Отделайте футляр. Удалите пыль сухой салфеткой, затем протрите внутреннюю поверхность спиртовой салфеткой.
Уход за наушниками
- Во избежание контакта с пылью храните наушники в футляре.
- Если они намокли, дайте им высохнуть естественным путём.
- Не кладите их в карман или сумку без чехла.
- Регулярно чистите зарядный порт во избежание скопления грязи.
Часто задаваемые вопросы
- Можно ли использовать перекись водорода для очистки
Нет, он может повредить покрытие наушников. Лучше использовать спиртовые салфетки.
- Стоит ли покупать специальные наборы для чистки
Необязательно, но они могут облегчить процесс, особенно, если у вас вакуумные наушники.
- Можно ли использовать сжатый воздух
Нет, сильный поток воздуха может повредить динамику.
Следуя этим простым советам, вы не только продлите жизнь своих наушников, но и сохраните собственное здоровье.
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