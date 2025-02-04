Как почистить объемную зимнюю верхнюю одежду дома

Зима – это не только время уютных вечеров и горячего чая, но и сезон, когда наша верхняя одежда подвергается серьезным испытаниям: снег, дождь, ветер, дорожная пыль и солевые разводы быстро загрязняют пуховики, пальто, куртки и другие аксессуары.

Многие откладывают стирку зимней одежды из-за страха повредить дорогие вещи или получить значительный счет за химчистку. Однако большую часть зимнего гардероба можно эффективно постирать на дому, если знать правильные методы. Издание RealSimple рассказало, как почистить свою громоздкую зимнюю верхнюю одежду дома и сэкономить на химчистке.

Как часто нужно стирать зимнюю одежду

Зимняя одежда не требует стирки после каждого ношения, если она не сильно запачкалась. Однако рекомендуется:

Стирать зимние пальто и куртки 3-5 раз в сезон.

Перчатки и шарфы следует стирать раз в две недели, особенно если они часто контактируют с поверхностями (дверные ручки, перила в транспорте и т.п.).

Перед хранением на весну обязательно постирайте всю зимнюю одежду во избежание появления пятен, неприятного запаха и вредителей.

Что понадобится для стирки

Мягкое моющее средство без красителей и агрессивных химикатов

Банные полотенца для сбалансирования погрузки в машине

Шерстяные или теннисные мячи для сушки

Сетчатые мешки для деликатной стирки аксессуаров

Пятновыводитель.

Как постирать зимнее пальто в стиральной машине

Большинство пуховиков и курток можно безопасно постирать дома, придерживаясь определенных шагов:

Перед стиркой внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по ярлыку одежды. Застегните молнии и пуговицы. Закройте карманы. Закрепите слабые швы, если есть. Выберите деликатный или обычный режим с температурой 30–40°C. Используйте мягкое моющее средство. Для пуховиков добавьте 2–3 банных полотенца для равномерного распределения веса. Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы полностью вымыть моющее средство. Используйте низкую температуру в сушильной машине. Добавьте шерстяные или теннисные мячи во избежание слипания пуха. Периодически встряхивайте куртку, чтобы равномерно распределить наполнитель. Если сушите естественным путем, вешайте на плечики в хорошо проветриваемом помещении.

Как постирать зимние аксессуары: перчатки, шапки, шарфы

Проверьте этикетку. Удалите пятна. Нанесите немного моющего средства на загрязненные участки и оставьте на 5–10 минут. Поместите аксессуары в сетчатый мешок. Выберите тонкий режим и холодную воду. Шерстяные и вязаные вещи разложите горизонтально на полотенце во избежание деформации. Флисовые и синтетические аксессуары можно сушить на низком обороте.

Как правильно хранить зимнюю одежду

Очистите и просушите одежду перед хранением Используйте герметичные пластиковые контейнеры или специальные вакуумные пакеты. Добавьте ароматизаторы с лавандой или кедровой стружкой для защиты от моли.

Какие зимние пальто нуждаются в химчистке

Профессиональная чистка необходима для меховых, кожаных, замшевых и шерстяных изделий

Пальта из флиса, пуха, искусственного меха и водонепроницаемой ткани можно постирать дома.

Регулярная чистка зимнего гардероба не только сохранит одежду в хорошем состоянии, но и продлит срок службы. Главное — правильно подобрать режим стирки, сушки и хранения и тогда ваша одежда прослужит не один сезон.

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