Как почистить салон автомобиля подручными средствами

У чистого автомобиля есть множество преимуществ: улучшенное качество воздуха, уменьшение количества микробов, продление срока службы интерьера и даже повышение его стоимости при перепродаже. И, что самое важное, чистый салон делает поездки более комфортными.
Как очистить салон автомобиля, используя подручные средства, которые, вероятно, есть у вас дома, рассказало издание RealSimple.
Как часто нужно чистить салон автомобиля
Частота уборки зависит от интенсивности использования автомобиля и ухода за ним.
- Ежедневно: удаляйте мусор и протирайте руль, ручки и кнопки дезинфицирующими салфетками.
- После каждой поездки: убирайте остатки пищи, бумажки и другие мелочи.
- Ежемесячно: мойте окна для лучшего обзора.
- Дважды в год: делайте генеральную уборку – чистите ковры и сиденья.
Что вам понадобится
- Пилесос с насадками.
- Щетка для чистки с мягкой щетиной.
- Салфетки из микрофибры.
- Электростатическая тряпка.
- Ватные палочки и старая зубная щетка.
- Ведро для воды.
Материалы:
- Дезинфекционные салфетки.
- Жидкость для мытья посуды.
- Пищевая сода.
- Дистиллированный белый уксус.
- Средство для мытья окон без аммиака.
- Чистящее средство для ковров и обивки (можно заменить домашним раствором).
Что делать
Руль и приборная панель
- Протрите дезинфекционной салфеткой: удалите бактерии, оставив влажной поверхность на 5 минут.
- Удалите пыль: используйте электростатическую тряпку и ватные палочки для вентиляционных отверстий.
- Удалите пятна: протрите приборную панель салфеткой из микрофибры, смоченной в воде.
- Защитите поверхность: нанесите кондиционер на панель во избежание трещин и выцветания.
Центральная консоль
- Удалите мусор: удалите все лишние вещи, например квитанции или монеты.
- Замочите подстаканники: поместите их в теплую воду с жидкостью для мытья посуды, протрите и высушите.
- Вымойте труднодоступные места: используйте зубную щетку или ватные палочки.
Окна
- Выберите средство для мытья: используйте раствор уксуса и воды (1:1) или средство для окон без аммиака.
- Очистите верхний край окна: опустите окно и протрите верхнюю часть.
- Избегайте полос: протирайте окна вертикально извне и горизонтально изнутри.
Сидения
- Кожаные сиденья
- Удалите пыль: используйте пылесос с насадкой.
- Нанесите чистящее средство: используйте специальное средство для кожи или мыло для сидений.
- Отделайте кондиционером: это защитит кожу от трещин.
- Тканевые сиденья
- Пропилотяжите: удалите пыль и крошки.
- Обработайте пятна: используйте кислородный отбеливатель или раствор уксуса, воды и жидкости для мытья посуды.
- Промойте: протрите сиденье смоченной салфеткой из микрофибры.
- Высушите: откройте окна или воспользуйтесь вентилятором.
Ковер
- Снимите коврики: промойте шлангом резиновые коврики.
- Пропилотяжите: удалите всю грязь и пыль с ковра.
- Обработайте пятна: используйте моющие средства или раствор уксуса и соды.
- Освежите: сбрызните освежителем для ткани.
Советы:
- Используйте небольшой мусорный пакет в салоне.
- Накройте подстаканники силиконовыми формами для легкого мытья.
- Всегда держите в бардачке салфетки из микрофибры и тряпку.
- Используйте съемные чехлы для сидений, чтобы защитить их от грязи и шерсти домашних животных.
Как избавиться от запахов в салоне
- Посыпьте содой сиденья и ковры, слегка увлажните и оставьте на 8 часов.
- Пропилите остатки соды.
- Используйте освежители воздуха или контейнер с сидящей содой.
Следуя этим советам, вы сможете держать салон автомобиля чистым, аккуратным и комфортным.
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