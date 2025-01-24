Как почистить салон автомобиля подручными средствами

У чистого автомобиля есть множество преимуществ: улучшенное качество воздуха, уменьшение количества микробов, продление срока службы интерьера и даже повышение его стоимости при перепродаже. И, что самое важное, чистый салон делает поездки более комфортными.

Как очистить салон автомобиля, используя подручные средства, которые, вероятно, есть у вас дома, рассказало издание RealSimple.

Как часто нужно чистить салон автомобиля

Частота уборки зависит от интенсивности использования автомобиля и ухода за ним.

Ежедневно : удаляйте мусор и протирайте руль, ручки и кнопки дезинфицирующими салфетками.

: удаляйте мусор и протирайте руль, ручки и кнопки дезинфицирующими салфетками. После каждой поездки : убирайте остатки пищи, бумажки и другие мелочи.

: убирайте остатки пищи, бумажки и другие мелочи. Ежемесячно : мойте окна для лучшего обзора.

: мойте окна для лучшего обзора. Дважды в год: делайте генеральную уборку – чистите ковры и сиденья.

Что вам понадобится

Пилесос с насадками.

Щетка для чистки с мягкой щетиной.

Салфетки из микрофибры.

Электростатическая тряпка.

Ватные палочки и старая зубная щетка.

Ведро для воды.

Материалы:

Дезинфекционные салфетки.

Жидкость для мытья посуды.

Пищевая сода.

Дистиллированный белый уксус.

Средство для мытья окон без аммиака.

Чистящее средство для ковров и обивки (можно заменить домашним раствором).

Что делать

Руль и приборная панель

Протрите дезинфекционной салфеткой: удалите бактерии, оставив влажной поверхность на 5 минут. Удалите пыль: используйте электростатическую тряпку и ватные палочки для вентиляционных отверстий. Удалите пятна: протрите приборную панель салфеткой из микрофибры, смоченной в воде. Защитите поверхность: нанесите кондиционер на панель во избежание трещин и выцветания.

Центральная консоль

Удалите мусор: удалите все лишние вещи, например квитанции или монеты. Замочите подстаканники: поместите их в теплую воду с жидкостью для мытья посуды, протрите и высушите. Вымойте труднодоступные места: используйте зубную щетку или ватные палочки.

Окна

Выберите средство для мытья: используйте раствор уксуса и воды (1:1) или средство для окон без аммиака. Очистите верхний край окна: опустите окно и протрите верхнюю часть. Избегайте полос: протирайте окна вертикально извне и горизонтально изнутри.

Сидения

Кожаные сиденья

Удалите пыль: используйте пылесос с насадкой. Нанесите чистящее средство: используйте специальное средство для кожи или мыло для сидений. Отделайте кондиционером: это защитит кожу от трещин.

Тканевые сиденья

Пропилотяжите: удалите пыль и крошки. Обработайте пятна: используйте кислородный отбеливатель или раствор уксуса, воды и жидкости для мытья посуды. Промойте: протрите сиденье смоченной салфеткой из микрофибры. Высушите: откройте окна или воспользуйтесь вентилятором.

Ковер

Снимите коврики: промойте шлангом резиновые коврики. Пропилотяжите: удалите всю грязь и пыль с ковра. Обработайте пятна: используйте моющие средства или раствор уксуса и соды. Освежите: сбрызните освежителем для ткани.

Советы:

Используйте небольшой мусорный пакет в салоне.

Накройте подстаканники силиконовыми формами для легкого мытья.

Всегда держите в бардачке салфетки из микрофибры и тряпку.

Используйте съемные чехлы для сидений, чтобы защитить их от грязи и шерсти домашних животных.

Как избавиться от запахов в салоне

Посыпьте содой сиденья и ковры, слегка увлажните и оставьте на 8 часов. Пропилите остатки соды. Используйте освежители воздуха или контейнер с сидящей содой.

Следуя этим советам, вы сможете держать салон автомобиля чистым, аккуратным и комфортным.

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