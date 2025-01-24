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Как почистить салон автомобиля подручными средствами

Как почистить салон автомобиля подручными средствами

Салон машины / Фото: Associated Press

У чистого автомобиля есть множество преимуществ: улучшенное качество воздуха, уменьшение количества микробов, продление срока службы интерьера и даже повышение его стоимости при перепродаже. И, что самое важное, чистый салон делает поездки более комфортными.

Как очистить салон автомобиля, используя подручные средства, которые, вероятно, есть у вас дома, рассказало издание RealSimple.

Как часто нужно чистить салон автомобиля

Частота уборки зависит от интенсивности использования автомобиля и ухода за ним.

  • Ежедневно: удаляйте мусор и протирайте руль, ручки и кнопки дезинфицирующими салфетками.
  • После каждой поездки: убирайте остатки пищи, бумажки и другие мелочи.
  • Ежемесячно: мойте окна для лучшего обзора.
  • Дважды в год: делайте генеральную уборку – чистите ковры и сиденья.

Что вам понадобится

  • Пилесос с насадками.
  • Щетка для чистки с мягкой щетиной.
  • Салфетки из микрофибры.
  • Электростатическая тряпка.
  • Ватные палочки и старая зубная щетка.
  • Ведро для воды.

Материалы:

  • Дезинфекционные салфетки.
  • Жидкость для мытья посуды.
  • Пищевая сода.
  • Дистиллированный белый уксус.
  • Средство для мытья окон без аммиака.
  • Чистящее средство для ковров и обивки (можно заменить домашним раствором).

Что делать

Руль и приборная панель

  1. Протрите дезинфекционной салфеткой: удалите бактерии, оставив влажной поверхность на 5 минут.
  2. Удалите пыль: используйте электростатическую тряпку и ватные палочки для вентиляционных отверстий.
  3. Удалите пятна: протрите приборную панель салфеткой из микрофибры, смоченной в воде.
  4. Защитите поверхность: нанесите кондиционер на панель во избежание трещин и выцветания.

Центральная консоль

  1. Удалите мусор: удалите все лишние вещи, например квитанции или монеты.
  2. Замочите подстаканники: поместите их в теплую воду с жидкостью для мытья посуды, протрите и высушите.
  3. Вымойте труднодоступные места: используйте зубную щетку или ватные палочки.

Окна

  1. Выберите средство для мытья: используйте раствор уксуса и воды (1:1) или средство для окон без аммиака.
  2. Очистите верхний край окна: опустите окно и протрите верхнюю часть.
  3. Избегайте полос: протирайте окна вертикально извне и горизонтально изнутри.

Сидения

  • Кожаные сиденья
  1. Удалите пыль: используйте пылесос с насадкой.
  2. Нанесите чистящее средство: используйте специальное средство для кожи или мыло для сидений.
  3. Отделайте кондиционером: это защитит кожу от трещин.
  • Тканевые сиденья
  1. Пропилотяжите: удалите пыль и крошки.
  2. Обработайте пятна: используйте кислородный отбеливатель или раствор уксуса, воды и жидкости для мытья посуды.
  3. Промойте: протрите сиденье смоченной салфеткой из микрофибры.
  4. Высушите: откройте окна или воспользуйтесь вентилятором.

Ковер

  1. Снимите коврики: промойте шлангом резиновые коврики.
  2. Пропилотяжите: удалите всю грязь и пыль с ковра.
  3. Обработайте пятна: используйте моющие средства или раствор уксуса и соды.
  4. Освежите: сбрызните освежителем для ткани.

Советы:

  • Используйте небольшой мусорный пакет в салоне.
  • Накройте подстаканники силиконовыми формами для легкого мытья.
  • Всегда держите в бардачке салфетки из микрофибры и тряпку.
  • Используйте съемные чехлы для сидений, чтобы защитить их от грязи и шерсти домашних животных.

Как избавиться от запахов в салоне

  1. Посыпьте содой сиденья и ковры, слегка увлажните и оставьте на 8 часов.
  2. Пропилите остатки соды.
  3. Используйте освежители воздуха или контейнер с сидящей содой.

Следуя этим советам, вы сможете держать салон автомобиля чистым, аккуратным и комфортным.

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