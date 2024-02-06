Как почистить стекло духовки: эксперт назвал дешевое и нетоксичное средство

После приготовления блюд в духовке на стекле появляются пятна от жира, которые очень сложно отмыть.

Стекло духовки часто бывает покрыто пятнами, которые трудно отчистить, но они придают плите неопрятный вид. express.co.uk обратился к эксперту по клинингу за советом.

Джесс Фаринья, основательница клининговой компании, поделилась своим вариантом решения проблемы коричневых пятен на стекле духовки. Также она дала советы по уходу за плитой, которые помогут предотвратить их появление.

Как предотвратить появление пятен на стекле

Чистку духовки следует выполнять регулярно, особенно если она используется часто.

Лучше всего быстро протирать стекло духовки после каждого использования, когда оно остыло, но еще теплое.

Регулярный уход может предотвратить образование стойких пятен.

Как отчистить пятна на стекле духовки

Чтобы отчистить коричневые пятна, вам понадобится паста из пищевой соды.

Для этого смешайте пищевую соду с водой до получения густой консистенции. Нанесите ее на грязные участки и оставьте минимум на 15-20 минут.

Пищевая сода — это мягкий абразив, эффективный, но безопасный для стекла духовки.

Затем сотрите пасту пасту из пищевой соды и распылите на стекло спрей из белого уксуса. Уксус вступит в реакцию с остатками пищевой соды, образуя мягкую пену и удаляя стойкие пятна.

Если же у вас остались еще несколько упрямых пятен, эксперт советует осторожно соскрести их лезвием бритвы. Однако важно делать это осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

Этот метод сочетает в себе натуральные, нетоксичные ингредиенты, что делает его безопасным для домов, где есть дети и домашние животные.

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