Как почистить стекло камина без химии: 4 эффективных натуральных способа

Черная копоть на стекле вашего камина портит его внешний вид. Узнайте, как эффективно очистить стекло, чтобы насладиться созерцанием мерцающего пламени долгими зимними вечерами.

Ознакомление с тем, как чистить стекло дровяной печи, должно быть первым в вашем списке дел сейчас, когда наступила холодная погода, а уютный костер — именно то, что нужно, чтобы поднять настроение в эти темные вечера.

Когда речь заходит о том, как очистить свой дом, всегда найдется ряд методов, предложенных профессионалами. Woman&Home делится четырьмя эффективными способами очистки стекла.

Хотя дровяной камин является отличным источником тепла, он нуждается в дополнительном обслуживании. Регулярная чистка не только повышает эффективность и продлевает срок службы вашей печи и экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе, но и поддерживает общую чистоту в вашем доме.

Правильное очищение стекла – это то, что вам нужно знать, прежде чем покупать камин, и эксперты предложили ряд полезных советов и способов выполнить эту работу.

Никогда не пытайтесь чистить горячую печь

Прежде чем перейти к советам по уборке, есть один важный совет, с которым соглашаются все эксперты. Перед чисткой всегда убедитесь, что камин полностью остыл, и надевайте защитные перчатки.

Используйте небольшую лопату, чтобы осторожно вынуть пепел из печи и перенести его в металлический контейнер для пепла или ведро. Утилизируйте охлажденный пепел на открытом воздухе, вдали от кустов, деревьев или других материалов, которые могут загореться.

Используйте раствор на основе уксуса

Нет необходимости спешить покупать дорогие специализированные моющие средства, чтобы стекло вашего камина сверкало – в кухонных шкафчиках может быть все необходимое.

Избегайте химических очистителей, поскольку они могут остаться и запекаться на поверхности, что усложнит будущую очистку. Вместо этого используйте мягкую ткань или губку с натуральным моющим раствором, таким как разбавленный уксус, чтобы осторожно убрать сажу и остатки.

Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды. Вы можете перелить этот раствор в бутылку с пульверизатором перед нанесением на стекло. Затем воспользуйтесь мягкой тканью без ворса или кухонным полотенцем, чтобы очистить его.

Используйте золу

Чтобы повысить визуальную привлекательность вашего камина, регулярно протирайте стеклянную панель, чтобы обеспечить более четкую видимость, это позволит наблюдать за мягким мерцанием пламени. Попытайтесь воспользоваться влажным куском кухонной бумаги, смоченным в золе из камина, очистить стекло от любых остатков – не нужны специальные средства для чистки стекла.

Используйте уголь

Используйте угли из вашего камина. Намочите охлажденный кусок древесного угля из печи и потрите им внутреннюю часть стекла, а затем протрите остатки свернутой кухонной бумагой, чтобы стеклянное окно было идеально чистым. Уголь поможет убрать со стекла копоть.

Используйте газету

Если вы хотите использовать то, что валяетесь, тогда газета – это ваш вариант. Так же, как она удобна для мытья окон или зеркал во избежание разводов. Многие все еще используют газету, чтобы разжечь огонь, поэтому, вероятно, в любом случае будет иметь под рукой стопку.

Чтобы получить поверхность без разводов, сомните кусок газеты и протрите стекло круговыми движениями.

Как часто нужно очищать стекло камина

Существуют определенные ежедневные привычки, чтобы содержать свой дом в чистоте, которую вы действительно должны соблюдать. Протирайте стекло после каждого использования, чтобы предотвратить отвердение копоти, это облегчает очистку.

Также важно помнить, что очистка нуждается не только в наружной части, дымоход также требует внимания и требует других методов.

Как минимизировать налипание скажи и копоти на стекле камина

На самом деле есть меры, которые вы можете принять, чтобы стекло дверцы оставалось чище дольше.

Обеспечьте надлежащий поток воздуха в топке, так как плохая вентиляция может привести к чрезмерному накоплению сажи на стекле.

Причина этого в том, что, когда ваша печь не получает достаточно кислорода, образуется больше дыма и копоти, которые затем прилипают к стеклянным дверям. Поможет также использование высококачественной, хорошо выдержанной древесины твердых пород, а также обеспечение надлежащей вентиляции вашей печи.

Для этого, как только огонь хорошо разгорится, отрегулируйте поток воздуха, чтобы он продолжал работать, но не закрывайте вентиляционные отверстия полностью, поскольку именно тогда вероятность образования копоти больше.

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