Как почистить стоки подручными средствами без использования химии

Стоки в наших домах часто остаются без внимания, пока мы не сталкиваемся с неприятными проблемами, вроде засорения или медленного слива воды. Однако регулярный уход за стоками может не только предотвратить такие ситуации, но и сохранить вашу сантехнику в идеальном состоянии.

Издание Martha Stewart поделилось простыми рецептами чистящих стоков средств, которые легко приготовить дома, используя только натуральные ингредиенты. Это решение идеально подходит для тех, кто стремится избежать использования химических средств и заботиться об экологии.

Как часто нужно чистить стоки

Для предотвращения накопления волос, остатков пищи и другой грязи стоки нужно регулярно чистить. Рекомендуется проводить тщательную очистку стоков ежемесячно. Кроме этого, полезно каждую неделю вливать немного горячей воды в канализацию. Это простой, но эффективный способ поддерживать стоки в чистоте и избегать засоров. Этот небольшой ритуал легко может стать частью вашей вечерней рутины.

Средство №1: пищевая сода и уксус

Химическая реакция между пищевой содой и уксусом создает шипящие пузырьки, которые расщепляют жир, мыльную пену и другие загрязнения в сливе. Этот метод идеально подходит для легких засоров и профилактики.

Необходимые материалы:

Пищевая сода

Белый уксус

Кастрюля с кипятком

Мерный стакан

Сливная пробка или тряпка

Что делать:

Удалите любой видимый мусор или волосы у сливного отверстия. Отмерьте 1/2–1 стакан пищевой соды и высыпьте его в канализацию. Добавьте такое же количество белого уксуса. Закройте сливную трубу пробкой или тряпкой, чтобы удержать процесс шипения. Оставьте смесь на 15–30 мин. Вскипятите кастрюлю воды и осторожно вылейте ее в слив. Проверьте, работает ли дренаж лучше. Если вода все еще медленно стекает, повторите процесс.

Средство №2: мыло для посуды и горячая вода

Это простой и доступный способ очищения, который поможет растворить остатки мыла и жира.

Необходимые материалы:

Натуральное жидкое мыло для посуды

Чайник или кастрюля для кипячения воды

Мерный стакан

Сливная пробка или тряпка

Что делать:

Удалите любой видимый мусор возле слива. Отмерьте 1/4–1/2 стакана натурального мыла для посуды. Вылейте средство в ливень. Вскипятите воду и осторожно вылейте ее в канализацию. Накройте слив пробкой и оставьте на 15–30 мин. После этого вскипятите еще одну кастрюлю воды и смойте остатки мыла.

Средство №3: соль, уксус и бура

Бура – универсальное средство для уборки, которое также подходит для чистки стоков. Вместе с солью и уксусом она образует мощную комбинацию.

Необходимые материалы:

Порошок буры

Белый уксус

Поваренная соль

Кастрюля с кипятком

Мерный стакан

Маленькая миска

Сливная пробка или тряпка

Что делать:

Удалите видимый мусор возле слива. В миске смешайте 1/2 стакана буры, 1/2 стакана соли и 1 стакан уксуса до образования пастообразной консистенции. Вылейте смесь в слив. Закройте пробкой и оставьте на 30 минут. Вскипятите воду и промойте канализацию. Если результат не удовлетворяет, повторите процедуру.

Советы:

Не используйте слишком много мыла, чтобы избежать чрезмерной пены.

Горячая вода – ключевой компонент в каждом рецепте, ведь она помогает растворить жировые отложения.

Регулярная очистка стоков сохранит ваш дом от неприятного запаха и предотвратит серьезные засорения.

Следуя этим простым рецептам, вы сможете эффективно и экологично поддерживать чистоту в своем доме без использования агрессивных химических средств.

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