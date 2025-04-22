Как почистить уши вашему пушистому любимцу: полезные советы / © Associated Press

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Эта процедура помогает избежать развития инфекций, воспалительных процессов и неприятного запаха, а также делает жизнь любимца более комфортной. Но как же правильно чистить уши четырехлапого друга, чтобы не навредить рассказали на странице centralna.vet.

Использование ватных палочек — запрещено

В первую очередь следует запомнить главное правило: не использовать ватные палочки! Они могут легко травмировать нежную ушную раковину или еще глубже протолкнуть серу, что только усугубит ситуацию. Для чистки ушей домашних питомцев следует выбирать специальные гигиенические лосьоны и соблюдать определенную последовательность действий.

Как правильно чистить уши

Обеспечьте свободный доступ к ушкам. Если вокруг уха растет много шерсти, ее следует осторожно отвести назад пальцами или расчесать расческой, чтобы не мешала во время процедуры. Закапайте лосьон. При использовании специального средства (лосьон или спрей для чистки ушей) введите необходимое количество в ушную раковину. Большинство ветеринарных лосьонов имеют удобный дозатор или пипетку. Сделайте лёгкий массаж. Аккуратно помассируйте ушко у его основания. Если вы услышите характерное хлюпание, значит, жидкость распределяется правильно, проникает внутрь и растворяет загрязнение. Подержите питомца. В течение нескольких секунд или минуты держите животное спокойно, чтобы лосьон успел подействовать и проник глубже. Дайте потрясти головой. Отпустите собаку или кота — они будут трясти головой и вместе с жидкостью из уха выйдут сера, грязь и излишки лосьона. Протрите внешнюю часть. Завершающий этап — очищение наружной ушной раковины. Для этого воспользуйтесь ватным диском или мягкой салфеткой, смоченной теплой водой с остатками лосьона. Важно не заходить глубоко, а лишь слегка убрать то, что вышло наружу.

Как часто проводить чистку

Регулярность гигиены зависит от породы, возраста и общего состояния животного. Некоторые породы собак, таких как кокер-спаниели или бассеты, имеют длинные уши и нуждаются в частой очистке — ориентировочно раз в неделю. Другим достаточно раза в месяц. У кошек процедура обычно требуется реже, если только ветеринар не назначил другое.

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Когда обращаться к ветеринару

Если вы замечаете у любимца следующие симптомы:

частое почесывание ушей;

неприятный запах;

покраснение или отек;

выделение желтого, зеленого или коричневого цвета;

склонность наклонять голову в одну сторону,

— не медлите с визитом к ветеринару. Это может свидетельствовать об отите, грибковой инфекции или наличии паразитов.

Профилактика — лучшая забота

Регулярная, нежная и внимательная гигиена проушин — это не только забота о здоровье, но и способ укрепления связи между вами и вашим любимцем. Выбирайте качественные средства, создавайте спокойную атмосферу во время процедур, поощряйте лакомством и тогда даже самые капризные животные начнут доверять вам еще больше.