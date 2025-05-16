Как почистить виниловые пластинки: экспертные советы по сохранению идеального звучания / © Associated Press

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Однако даже самый лучший проигрыватель не спасет от хрипов и скрипов, если ваши пластинки пылятся или имеют микроскопические загрязнения. Чтобы музыка звучала чисто, а пластинки хранились десятилетиями, следует знать, как правильно за ними ухаживать.

Издание Martha Stewart собрало информацию о проверенных методах очистки винила, материалы, которых следует избегать, а также советы по хранению — все, чтобы ваша коллекция была не только красивой, но и долговечной.

Как часто нужно чистить виниловые пластинки

Осмотр пластинки перед каждым прослушиванием — это первый шаг. Если замечаете пыль, жирные пятна или отпечатки пальцев — обязательно произведите очистку. Также стоит обратить внимание на изменение звучания: треск, шум или провалы в музыке могут быть признаками загрязнения.

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Рекомендации:

Перед и после каждого использования — легкая очистка антистатической щеткой.

Раз в несколько месяцев — глубокая очистка для тех пластинок, которые слушаете часто.

Что понадобится для чистки виниловых пластинок

Не пытайтесь использовать подручные средства — они могут серьезно повредить пластинку. Вот список безопасных и эффективных материалов:

Антистатическая щетка для пластинок

Салфетки из микрофибры (мягкие, не ворсистые)

Дистиллированная вода

Специальное средство для чистки винила

Плоская мягкая поверхность для работы

Как правильно чистить виниловые пластинки

Подготовьте рабочее место. Чистое, беспыльное, хорошо освещенное. Достаньте пластинку, держите только за края. Протрите пластинку антистатической щеткой в направлении канавок — никогда не поперек. Осмотрите пластинку на свете. Обратите внимание на загрязненные участки. Нанесите небольшое количество чистящей жидкости на салфетку или кисть и мягкими круговыми движениями пройдитесь по пластинке (в направлении канавок). При необходимости смойте остатки дистиллированной водой. Дайте пластинке высохнуть природно или аккуратно высушите микрофиброй. После высыхания протрите щеткой перед прослушиванием или хранением. Верните пластинку в внутренний антистатический чехол.

Чего категорически нельзя использовать

Абразивные средства (щетки с жесткой щетиной, скрабы)

Средства со спиртом, ацетоном или растворителями

Водопроводная вода (содержит примеси, оставляющие следы)

Бытовая химия (мыла, стеклоочистители, полироли)

Бумажные полотенца (оставляют ворс)

Сжатый воздух (может вдавить пыль в канавки)

Как правильно хранить виниловые пластинки

Даже лучшая очистка не поможет, если ваши пластинки лежат в неправильных условиях.

Храните пластинки во внутренних антистатических чехлах и наружных обложках.

Размещайте вертикально, а не друг на друге. Это предотвращает искажение.

Держите как можно дальше от источников тепла и солнечного света. Температуры выше 24°C могут деформировать винил.

Не давите на пластинки другими предметами. Оставляйте пространство между дисками.

Используйте разделители на полках из дерева, пластика или нержавеющей стали.

Чистые, хорошо сохранившиеся пластинки могут со временем не только сохранить свою ценность, но и значительно подняться в цене. Редкие записи или первые издания на вторичном рынке могут стоить сотни и даже тысячи долларов. А вот царапины, грязь или деформация снижают стоимость практически до нуля.

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Очистка виниловых пластинок — это не сложно, но требует внимательности и регулярности. Если вы действительно цените свою коллекцию и хотите наслаждаться безупречным звучанием в течение десятилетий, позаботьтесь о правильном уходе и хранении. Ваша музыка заслуживает того, чтобы звучать чисто — так, как задумал исполнитель.