Как почистить золото до блеска: полезный лайфхак

Золото – это ценный металл, требующий правильного ухода. Со временем даже самые ценные ювелирные изделия могут терять свой блеск из-за пыли, косметики или обычного ношения. Однако вернуть любимым украшениям идеальный вид можно легко и быстро даже дома.

На странице sizovasofiaa поделились простым и действенным рецептом чистки золота, требующим минимум усилий и доступных ингредиентов.

Что понадобится

Вода

Перекись водорода (3%)

Жидкое мыло

Как почистить золото

Возьмите небольшую емкость, смешайте воду и перекись водорода в пропорции 1:1. Добавьте несколько капель жидкого мыла. Легкая пена будет свидетельствовать о том, что раствор готов. Положите золотые изделия в приготовленный раствор и оставьте на 10–15 минут. За это время средство размягчит загрязнение, которое трудно удалить вручную. Если на украшениях есть труднодоступные места (гравировка, мелкие камешки), воспользуйтесь старой зубной щеткой. Ее мягкая щетина эффективно удалит грязь и не повредит поверхность золота. После чистки промойте украшения под проточной водой. Это удалит остатки мыла и перекиси. Аккуратно протрите золото мягкой тканью, желательно из микрофибры. Это поможет восстановить его блеск и предотвратить появление пятен.

Советы:

Этот метод идеально подходит для очищения золотых изделий без инкрустаций. Если ваши украшения имеют драгоценные камни, проконсультируйтесь с ювелиром во избежание повреждений.

Избегайте агрессивных средств, таких как уксус или сода, которые могут поцарапать или обесцвечивать золото.

Регулярно проводите легкую очистку, чтобы предотвратить накопление грязи.

После этой простой процедуры ваше золото будет сиять, словно только из ювелирного салона. А главное – это абсолютно бюджетный и безопасный способ, легко сделать дома.

Читайте также: