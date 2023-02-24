Как поддержать детей, когда уже год идет война: простые советы от психолога

Полномасштабное вторжение России в Украину произошло ровно год назад. За это время люди и, в частности, дети почти адаптировались к новым реалиям жизни во время военного положения.

Гештальт-психотерапевт Марина Иванова рассказала, как еще поддержать детей в эти времена, пока украинцы борются за победу над врагом.

1. Старайтесь поддерживать как можно более нормальную жизнь: школа, садик, общение с друзьями, спорт, кружки и хобби. Конечно, дети знают, что в стране война, однако важно показывать им, что нормальная жизнь возможна даже в таких условиях.

2. Контролируйте количество шокового контента, если это возможно (здесь речь идет в основном о гаджетах - Прим. ред.).

3. Обращайтесь за помощью к специалистам, если ребенок становится слишком агрессивным, перестает общаться с окружающим, замыкается в себе, не испытывает удовольствия от привычных вещей, в том числе от гаджетов, говорит об отсутствии смыслов в жизни.

Напомним, Марина также дала пять советов для взрослых о том, как себя поддержать в эти сложные времена, наполненные стрессом.

Читайте также: