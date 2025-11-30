Как подготовить бассейн к зиме: действенные советы / © Credits

Если вы этого не сделаете, рискуете вернуться весной к трещинам в плитке, забитым трубам или поврежденному оборудованию. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно «законсервировать» бассейн и не потратить лишние средства.

Почистите бассейн перед зимой. Перед накрытием важно очистить воду и поверхности. Снимите с поверхности листья, насекомых и другой мусор. Пропылесосьте дно, чтобы убрать песок и частицы растений. Почистите стены и лестницы, где часто скапливается слизь, которая портит химию воды. Цель проста, убрать все, что может сгнить или повлиять на воду. Баланс воды и химия. Даже зимой вода должна оставаться сбалансированной. Отрегулируйте pH между 7,2 и 7,8, чтобы избежать пятен и налета. «Шоковая» обработка хлором убьет бактерии и водоросли, которые активно развиваются без фильтрации и солнечного света. Прогоняйте фильтр 24-48 часов, а дно еще раз вакуумируйте. Добавьте альгицид для предотвращения образования водорослей. Правильная химия зимой гарантирует чистую и здоровую воду весной. Снимите аксессуары. Лестницы, баскетбольные кольца, горки и трамплины лучше убрать и хранить в защищенном помещении. После этого накройте бассейн сезонным накрытием, которое выдержит воду, погодные условия и бассейновую химию. Как выбрать накрытие для бассейна. Есть два типа: зимнее — защищает от листьев и мусора, и безопасное — выдерживает тысячи килограммов, примерно вес небольшого авто, и защищает от падения детей или животных. Выбирайте ткань, предназначенную именно для бассейнов, а не стандартные брезенты или пленку. Подумайте о креплении и вентиляции, чтобы избежать конденсата и в случае твердого накрытия понадобится насос для воды, чтобы убрать осадки. Уровень воды. Не все бассейны нужно полностью сливать. Вода лучше выдерживает холод, чем полностью пустой бассейн. Поэтому рекомендуется оставить примерно 15 см ниже самой низкой трубы, чтобы предотвратить повреждение во время замерзания. Защита оборудования. Выключите электроприборы, слейте воду из помпы, фильтра и обогревателя. Следуйте инструкциям производителя по смазке и накрытию. Выключите предохранители или автоматические выключатели. Уход в течение зимы. Контролируйте химию воды, очищайте корзины фильтра, проверяйте оборудование. Регулярно осматривайте накрытие, а именно, ремни, пружины и ткань. убирайте снег и лед мягкой щеткой или листовым обдувом, не используйте острые предметы. Также проверьте систему защиты от замерзания, чтобы оборудование не пострадало.

Когда стоит вызвать профессионала

Зимняя консервация бассейна — это тяжелая работа, где важна точность. Слив воды из оборудования и правильная химия — самые сложные этапы. Профессионал не только поможет избежать повреждения труб и покрытия, но и заметит ранние признаки протечек или проблем с оборудованием, а это позволит избежать больших затрат весной.

Зимняя подготовка бассейна — это инвестиция в ваше спокойствие и сохранность дорогой собственности. Правильный уход зимой — это чистый бассейн, минимальные затраты и готовность наслаждаться водой с первым теплом.