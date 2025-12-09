Как подготовить дом к Рождеству: советы, которые сделают ваш праздник безупречным

Как подготовить дом к Рождеству / © Associated Press

Если вы в этом году принимаете гостей или просто хотите, чтобы дом выглядел идеально во время зимних праздников, есть смысл сделать подготовку не только эффективной, но и приятной. Об интересных хитростях рассказало издание RTÉ

Серебряные приборы, которые сияют как праздничные гирлянды. Вернуть блеск ложкам и вилкам можно без лишних усилий. Замочите столовые принадлежности в теплой воде с ложкой соды на 10-15 мин. Если выстелить мойку фольгой, эффект будет еще лучше. В результате получите наряд, который выглядит так, будто только что появился из дорогого сервиза.

Острые ножницы за 10 секунд. Бумага, ленты, упаковка — все это требует четких и аккуратных срезов. Не покупайте новые ножницы, просто несколько раз порежьте сложенную фольгу. Лезвия быстро становятся острее.

Рулоны подарочной бумаги. Рулоны, которые распадаются и мнутся, — классика декабрьского хаоса. Наденьте на каждый рулон картонную втулку от туалетной бумаги. Бумага останется опрятной, а вы — спокойными.

Лимон и сода — чистая духовка. Смешайте лимонный сок с содой в пасту, нанесите на загрязнения в духовке и оставьте на 30 мин. Благодаря натуральным кислотам жир отходит легко, а в доме появляется свежий цитрусовый аромат.

Пятна от воска. Поставьте на воск бумажное полотенце и приложите прохладный утюг. Воск перейдет на бумагу, а скатерть останется чистой и праздничной.

Искусственная елка, как живая. Перед декорированием пройдитесь по ветвям холодным потоком воздуха из фена. Это сдувает пыль, делает хвою более пышной и обновляет вид елки всего за одну минуту.

Рождественский аромат на коврах. Сода и несколько капель эфирного масла, например, корицы, апельсина или ели, и у вас сухой «ароматный порошок». Посыпьте ковер, подождите 15 мин и пропылесосьте. Однако, будьте осторожны, если в доме есть животные, эфирные масла не всегда безопасны.

Праздничный аромат для гирлянд. Искусственные и сухие гирлянды оживут, если слегка побрызгать их водой с несколькими каплями эфирного масла сосны или корицы. Эффект — мгновенный: дом будет иметь аромат зимнего леса.

Глиттер . Это красиво в декоре и катастрофически в уборке. Возьмите ролик для одежды, он соберет блестки с любой поверхности. Даже с тканей и пледов.

Идеальный блеск бокалов. Смешайте теплую воду и белый уксус (1:1), смочите мягкую ткань и протрите ею стекло. Бокалы станут прозрачными и будут сиять в праздничных огнях.

Пятиминутная подготовка перед приходом гостей. Держите маленькую корзину с «быстрым набором»: антибактериальный спрей, микрофибра, ролик для одежды. Пройдите по ключевым комнатам и дом за несколько минут будет выглядеть так, будто вы готовились весь день.

«Свежий» холодильник. Поставьте внутрь мисочку с содой и несколькими каплями цитрусового эфирного масла. Это нейтрализует запахи и создает легкий аромат свежести.

Рождество — это об уюте, тепле и крошечных деталях, от которых дом становится особенным. И не нужно делать генеральную уборку неделю без перерыва, достаточно нескольких умных хитростей. Эти советы превращают рутину в магию и позволяют встретить праздники в доме, который пахнет елкой, блестит от чистоты и дарит ощущение праздника с порога.