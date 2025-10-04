Как подготовить газон к зиме: осенние удобрения для здоровой травы весной

осенние удобрения для здоровой травы весной / © Associated Press

Реклама

В прохладное время года трава направляет энергию на развитие корневой системы, а не на рост листьев, поэтому правильное осеннее удобрение поможет траве окрепнуть перед зимой и быстро восстановиться весной, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Лучшее время для осенней подкормки — сентябрь и октябрь.

Для холодостойких трав осень — активный период роста и они эффективно усваивают питательные вещества.

Для теплолюбивых трав осень — время подготовки к покою. Удобрение следует вносить рано осенью, использовать азот и высокое содержание калия для укрепления корневой системы.

Важно избегать чрезмерного использования азота, чтобы не стимулировать рост листьев, которые потом могут пострадать от морозов.

Реклама

Как правильно удобрять

Выберите удобрение под тип травы. Проверьте соотношение NPK (азот, фосфор, калий). Для осени лучше выбирать удобрения с медленным высвобождением азота и с высоким содержанием калия, который укрепляет корни. Измерьте площадь газона. Норма внесения удобрений указывается на ≈ 100 м². Точное измерение поможет избежать избытка или недостатка питательных веществ. Равномерно распределите удобрение. Используйте разбрасыватель (ротационный), двигайтесь равномерно. Не применяйте удобрение на твердых поверхностях (тротуары, дорожки) — это может привести к загрязнению грунтовых вод. Полейте газон после внесения. Большинство гранулированных удобрений нуждаются в легком поливе для активации питательных веществ. Жидкие удобрения, как правило, не требуют дополнительного увлажнения.

Распространенные ошибки при осеннем удобрении

Пропуск полива после внесения — удобрение не усваивается растениями и может быть смыто или рассеяно в воздух.

Избыток азота — стимулирует рост листьев, делает траву уязвимой к морозам.

Неправильная настройка разбрасывателя — приводит к неравномерному внесению и пятнам на газоне.

Дополнительные рекомендации

Уберите листья и мусор перед внесением удобрений, иначе питательные вещества не попадут к корням.

Аэрация газона помогает улучшить воздухообмен корневой системы.

Скарификация — удаление мха и отмершей травы, чтобы газон «дышал».

Подсев травы — восстановление поврежденных участков для равномерного покрова.

Правильное осеннее удобрение — это ключ к здоровому, густому и красивому газону весной. Когда вы выбираете удобрения в соответствии с типом травы, учитываете сезон и потребности почвы, можно укрепить корневую систему и подготовить траву к зимним холодам. Соблюдение этих простых правил поможет избежать ошибок и обеспечит яркий зеленый газон, который будет радовать глаз и дарить комфорт в вашем дворе.