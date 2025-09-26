Как подготовить газонокосилку к зиме: 8 простых шагов / © Associated Press

Реклама

Правильная подготовка к зимнему периоду помогает продлить срок службы оборудования, сэкономить на ремонте и обеспечивает легкий старт следующего сезона. Издание Martha Stewart собрало советы экспертов по уходу за газоном и поделилось пошаговой инструкцией для правильного домашнего использования.

Снимите и очистите свечи зажигания. Первый и важный шаг — снятие свечей зажигания. Это предотвращает случайный запуск косилки во время подготовки, что может привести к серьезным травмам. Если свечи покрыты коррозией или изношены, лучше их заменить. В противном случае тщательно очистите их от нагара и грязи. Отработайте или стабилизируйте топливо. Топливо, которое осталось в баке, может испортиться и создать проблемы с карбюратором весной. Вы можете либо полностью использовать остатки топлива, запустив косилку до пустого бака, либо добавить свежего бензина со специальным стабилизатором топлива и пропустить его через систему. Тщательно очистите корпус и нож. Скрученные травяные остатки, грязь и песок под ножами и на корпусе могут вызвать ржавчину. Используйте щетку, шланг или даже высокое давление воды. Для особой загрязненности подойдет пластиковый шпатель. Не оставляйте грязь на зимний период, это сокращает срок службы газонокосилки. Не оставляйте траву в травосборнике на зиму. Влага и остатки травы могут образовать неприятный запах и создать среду для плесени и вредителей. Смажьте движущиеся части. Чтобы избежать коррозии, нанесите смазку на все движущиеся части: тросы, шарниры и рычаги. После нанесения покрутите механизмы, чтобы смазка равномерно распределилась и протрите лишнее. Защитите подножие косилки. Тонкий слой машинного масла или силиконового спрея на подножии газонокосилки помогает предотвратить образование ржавчины. Это особенно важно, если вы храните оборудование во влажном помещении или на открытом воздухе. Замените масло. Старое масло может повредить детали двигателя. Слейте использованное и замените его на свежее в соответствии с рекомендациями производителя. Не забывайте правильно утилизировать отработанную жидкость. Правильно храните газонокосилку. Лучше всего хранить косилку в сухом помещении. Если такой возможности нет, приобретите водонепроницаемый чехол и поднимите косилку над землей для обеспечения вентиляции. Также не оставляйте ее рядом с химическими средствами, удобрениями и щелочными веществами, они разрушают металл и покрытие.

Советы для электрических газонокосилок

Для электрокосилок основные шаги ухода такие же: очистка, смазка движущихся частей и защита от влаги. Однако следует особенно заботиться о батарее:

Снимите и очистите батарею: храните в прохладном, сухом месте.

Регулярно заряжайте: подзарядка раз в месяц помогает сохранить ее работоспособность.

Косилка, подготовленная к зимнему хранению, служит дольше, работает эффективнее и легко запускается весной. Все эти простые шаги позволяют избежать проблем с карбюратором, коррозией и неисправностями двигателя.

Реклама

Весной останется лишь заточить ножи, очистить фильтр и можно снова наслаждаться идеальным газоном. Защитите оборудование сейчас и оно позаботится о вашем газоне весной.