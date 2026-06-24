Как подготовить георгины к самому пышному цветению: 6 важных июньских задач для садоводов

Георгины / © Associated Press

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К июню георгины переходят от периода покоя клубней к активному росту, с обильной листвой над землей и первыми цветочными почками. Это период, когда растение формирует структуру, которую оно будет носить весь сезон, от крепких стеблей до полноценной кроны, пока корневая система продолжает развиваться под землей. Несколько своевременных мероприятий сейчас могут повлиять на то, как пройдет остаток лета.

Что нужно сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

Если пропустить эти работы, растения всё равно будут расти — просто будут выглядеть менее ухоженными и зацветут меньше. Большая часть ухода за георгинами, необходимого на этом этапе, — это легкая работа: прищипка здесь, подкормка там, и ничего, что заняло бы целый день. Самое важное в июне — это время, поскольку работа, выполненная на пару недель позже, может стоить вам цветов в будущем.

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Эти задачи не обязательно выполнять за один день. Распределите их на несколько выходных, работайте в любую погоду, а растения позаботятся об остальном.

Установите опоры до того, как растения в них нуждаются

Гортензия / © Associated Press

Высокорослые сорта георгин могут достигать от 1,2 до 1,5 м, а стебли, несмотря на всю свою толщину, на удивление легко ломаются, как только цветок поднимается под порывом ветра. Вбейте колышек сейчас, пока растение ещё компактное, чтобы сохранить корни в целости. Отложите это на потом, когда клубень разрастётся под землёй, и появится реальная вероятность пробить опору прямо сквозь него.

Одностебельные виды хорошо удерживаются на прочной бамбуковой трости или металлическом стержне; кустистые растения предпочитают кольцо или клетку, на которую можно опираться.

Прищипните кончик побега

Георгины / © Associated Press

Как только растение достигает примерно 30–40 см и у него появляется три-четыре пары листьев, удаление самой верхней точки роста стимулирует его ветвление, а не прямой рост вверх. Это означает больше боковых стеблей, а больше стеблей обычно означает больше цветов, даже если каждый цветок немного меньше.

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Кажется неправильным обрезать здоровые побеги именно тогда, когда всё начинает расти. Но сделайте это всё равно. Представьте себе это как перенаправление энергии растения, а не как её отторжение.

Поливайте обильно, но не часто

Гортензия / © Associated Press

Только что посаженные георгины не требуют много воды, и избыток влаги вокруг клубня, который ещё не укоренился, может привести к его полному загниванию. Однако, как только появятся листья и растение явно начнёт расти, его потребность в воде быстро возрастает. Глубокое поливание два-три раза в неделю, при котором верхние 2,5 см почвы успевают просохнуть, лучше, чем ежедневное опрыскивание, которое никогда не достигает корней.

Поливайте георгины у основания, а не поверх листьев, чтобы листья оставались сухими и чтобы уменьшить количество плесени. Утро — лучшее время для полива: если это возможно, у листьев будет целый день, чтобы высохнуть от попадающей на них влаги.

Измените подкормку

Георгины / © Associated Press

В начале сбалансированная подкормка или даже слегка обогащенная азотом помогает формированию листьев и стеблей. С приближением июня и началом формирования бутонов приоритеты меняются. Если сейчас дать слишком много азота, у вас получится пышное зеленое растение, скупое на цветы — одни листья.

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При подкормке георгин вам понадобится удобрение с высоким содержанием калия, такое же, как и для помидоров. Однако будьте осторожны — георгины не особо требовательны к питанию, а перекорм приносит больше вреда, чем пользы.

Боритесь со слизнями и щипалками

Мало что любит молодые побеги георгин больше, чем слизни. Мягкие новые побеги могут быть повреждены за одну ночь, иногда вплоть до стебля, и растение может потерять целую кучу листьев, прежде чем кто-то заметит ущерб. Жуки обычно появляются чуть позже и поражают лепестки, когда цветы распускаются — это досадно, хотя и редко бывает смертельным.

Выходить на улицу после наступления темноты с фонариком и собирать их вручную — это мрачно, но это работает, и это может оказаться удивительно приятно. Ловушки для пива, зарытые до уровня почвы, привлекают слизней на ночь, тогда как перевернутый горшок, наполненный соломой, делает то же самое для уховерток, которые заползают внутрь, чтобы спрятаться до утра. Это профилактическая мера, а не разовое мероприятие — придерживайтесь её в течение недель активного роста, и растения должны пережить самое худшее.

Мульча вокруг ствола

Слой мульчи вокруг каждого растения выполняет много незаметной работы. Он удерживает влагу в почве во время жарких периодов, сохраняет корни более прохладными и замедляет рост сорняков, которые в противном случае выпивали бы воду, предназначенную для ваших цветов. В засушливый июнь это может означать разницу между поливом через день и поливом два раза в неделю.

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Здесь хорошо подойдет компост, а также листовая плесень или хорошо перегнившая кора. Разложите его слоем толщиной 5 см, но отодвиньте немного от стеблей, поскольку плотно утрамбованная у них мульча задерживает влагу и способствует гниению. Но имейте в виду, что слизни также прячутся под мульчей, поэтому в влажный год это своего рода компромисс. Однако в большинстве сезонов влага, которую вы сохраните, выходит наружу.

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