Как подготовить лаванду к зиме, чтобы защитить ее от холода и влаги

Лаванда / © Associated Press

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Легко подумать, что холодная погода губит вашу лаванду. Влажные корни и слабый поздний рост на фоне холодных ветров, как правило, создают серьезные проблемы, и несколько изменений в начале осени могут спасти вашу лаванду.

Что нужно сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

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Лаванда родом с сухих каменистых склонов Средиземноморья, и долгая, влажная зима на грядке даже близко не соответствует этим условиям. Однако подготовка лаванды к зиме не требует больших усилий. Большая часть работы будет выполнена в конце лета и в начале осени, задолго до появления первых настоящих заморозков.

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Начните с зеленой обрезки

Первое, что нужно сделать, — это обрезка «зелёным способом». Это лёгкая обрезка, которая проводится в пределах лиственной части растения. Соберите свободную горсть стеблей и срежьте примерно треть их длины. Оставьте 2,5–5 см зеленых побегов этого года выше места, где начинается древесина. Лаванда редко дает новые побеги с голой древесины, поэтому стебли, срезанные у древесного основания, могут не отрасти. То, что вы обрезаете, ароматно, и его можно связать в пучки и высушить.

Всегда используйте чистые, острые лезвия. Они режут более плавно и уменьшают повреждения остальных стеблей. Ручных секаторов достаточно для одного или двух растений, но помните, что округлая форма растения лучше сбрасывает снег, чем плоская верхушка. Для длинного ряда ножницы для живой изгороди экономят время.

Обычный период обрезки — от четырёх до шести недель до первых сильных заморозков, но более поздняя обрезка может привести к появлению мягких побегов, которые не успеют окрепнуть. Многие садоводы в самых холодных регионах ограничивают осенние работы удалением отмерших соцветий и откладывают формирование до весны. Испанская и французская лаванда менее холодостойки.

Прекратите вносить удобрения до конца лета

Удобрение для лаванды, внесенное в сентябре, часто приводит к отмиранию кончиков стеблей к весне. Позднее внесение азота стимулирует новый рост в то время, когда растение должно замедлять рост, и этот рост обычно первым подвергается повреждениям от холода. Лаванда хорошо растет в почве с низким или средним уровнем плодородия.

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Начало августа — это оптимальный срок в большинстве регионов для внесения жидких удобрений и гранул с медленным высвобождением, которые могут достичь корневой зоны, если их разбросать вокруг соседних многолетних растений. Не вносите удобрения, пока весной у основания не появятся новые побеги. Даже тогда укоренившиеся растения в подходящей почве редко нуждаются в более чем легком внесении удобрений. Легкой компостной мульчи весной хватит на весь сезон.

Сократите полив

Зимой лаванда чаще гибнет из-за переувлажненной почвы, чем от низких температур, особенно в регионах с дождливой зимой. Поливайте реже и дайте почве просохнуть на 5–8 см по мере того, как дни становятся короче. Осадков может быть достаточно для растений, укоренившихся в земле. Мульчу из коры и древесной стружки следует убрать с кроны, а гравий подойдет лучше, если нужно накрыть основание.

Это не означает, что нужно полностью прекратить полив. Растения, испытывающие стресс от засухи, хуже переносят холод, поэтому стоит провести последнее глубокое поливание перед похолоданием, если у вас давно не было дождя.

Обрежьте лаванду в контейнерах

Растения лаванды в контейнерах быстрее высыхают и могут промерзнуть, поэтому опустите палец на 2,5 см в почву, чтобы проверить её, и полейте, если она на ощупь сухая. Горшки, поставленные на ножки, просыхают быстрее, чем горшки, установленные на твёрдой поверхности. В самые холодные ночи помогает перемещение горшков к стене дома или под крытую веранду.

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Защитите растения от зимнего ветра

Ветер является одной из основных причин зимних повреждений. Лаванда сохраняет свою серо-зеленую листву в течение всего сезона. В холодные, ветреные дни эта листва теряет влагу, а корни в замерзшей почве не могут ее восполнить. Оголенные растения обычно сначала буреют с наветренной стороны. Снизьте это воздействие, разместив их у стены или забора.

Устройте для своей лаванды защиту от ветра. Вбейте несколько садовых кольев в землю с наветренной стороны, а затем натяните на них рулон натуральной джутовой мешковины. Держите ткань на расстоянии 8–10 см от листьев, чтобы воздух мог циркулировать. Вам не нужно укрывать всё растение. Просто используйте мешковину в качестве ветрозащитной плёнки.

В самых холодных зонах воздухопроницаемое укрытие, которое устанавливают над растениями после первых сильных заморозков, обеспечивает дополнительную защиту. Однако снимите его, как только потеплеет.

Растения часто могут выглядеть серо и неопрятно ранней весной, но побурение в марте не всегда означает, что растение погибло. Чтобы помочь лаванде перезимовать, нужно дождаться появления видимых признаков восстановления. Как только у основания появятся новые зеленые побеги, срежьте все стебли, которые ломаются, а не сгибаются.

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