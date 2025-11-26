Как подготовить многолетники к весне: осенние хитрости

Как подготовить многолетники к весне / © Associated Press

Пожалуй, кажется, что после первых заморозков можно оставить грядки до весны. Но на самом деле есть несколько простых и очень важных осенних шагов, которые помогут вашим растениям процветать, об этом рассказало издание Real Simple.

Осенняя уборка

Пока вы собираете опавшие листья, не забудьте уделить внимание многолетникам. Чтобы они красиво цвели весной, очистите почву у основания растений от листьев и другого мусора. Это предотвращает развитие вредителей и болезней и снижает риск зимних заражений.

Используйте маленькие грабли или руки, чтобы аккуратно очистить почву от листьев и остатков растений. Даже короткая осенняя зачистка делает участок сухим, чистым и менее привлекательным для вредителей, которые перезимовывают в земле.

Полив

Даже если растения кажутся спящими, их корни продолжают активно расти. Вечнозеленые многолетники, кустарники и деревья, а также недавно посаженные растения нуждаются в поливе до того момента, пока земля не промерзнет.

Хотя осенью полив нужен меньший, почва должна оставаться влажной. Обычно достаточно поливать раз в неделю. Это помогает растениям накопить силы на зиму и сохранить корневую систему здоровой.

Обрезка

Некоторые многолетники следует обрезать осенью. Для таких растений лучше оставить лишь несколько сантиметров от стеблей, удалить старые листья и мусор вокруг. Это помогает предотвратить болезни и гниение весной. Другие растения требуют лишь удаления сухих и поврежденных частей, чтобы стимулировать здоровый рост в новом сезоне.

Мульчирование

Мульчирование вокруг растений помогает сохранить влагу, защитить корни от морозов и улучшить структуру почвы. Оставьте слой мульчи толщиной 3-4 см, расположенный на несколько сантиметров от основания растения, чтобы предотвратить гнили. Особенно полезно это для новых растений, а взрослые могут обойтись и без мульчирования.

Осенний уход за многолетниками не отнимает много времени, но дает огромный эффект весной. Чистая почва, правильный полив, своевременная обрезка и утепление мульчей — вот секрет здоровых и красивых растений, которые будут радовать вас весь сезон.