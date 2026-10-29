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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Как подготовить сад к зиме за полдня: 7 практических советов

Подготовка растений к холодам — важный шаг, который поможет сохранить их здоровыми и защищенными вплоть до самой весны.

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Осенний сад

Осенний сад / © Credits

Хотя эти задачи могут показаться сложными, на самом деле для того, чтобы подготовить сад к зиме, требуется не так уж много времени.

The Spruce перечислил семь шагов, которые помогут подготовить сад к зиме за один день.

Соберите остатки урожая

Прежде всего соберите все фрукты и овощи, оставшиеся после летнего сезона. Это могут быть перцы, помидоры, а также бобовые культуры — например, стручковая фасоль или горох.

Если попадаются испорченные или гнилые плоды, их можно положить в компостную кучу.

Уберите пораженные болезнями растительные остатки

Возбудители болезней и вредители могут перезимовать в растительных остатках, а весной вновь напасть на ваш сад. Чтобы избежать проблем, соберите и уничтожьте пораженные листья и стебли до наступления зимы.

Поскольку многие возбудители болезней могут выжить даже в компосте, такие остатки лучше выбросить или сжечь, а не добавлять в компостную кучу.

Очистите садовые инструменты

Прежде чем убрать садовый инвентарь на длительное хранение, уделите время его проверке. Поврежденные инструменты, которые не подлежат ремонту, лучше выбросить (и запланировать покупку новых), а остальные — почистить и наточить.

Выкопайте луковицы, чувствительные к холоду

Некоторые луковичные растения не переносят промерзания почвы. Чтобы защитить их от зимних холодов, осторожно выкопайте их с помощью лопаты или садовых вил. Срежьте надземную часть, очистите луковицы от земли и просушите их в тёплом сухом месте. После этого их можно завернуть в бумагу и хранить до весны.

Замульчируйте почву на зиму

Мульча играет важную роль в защите растений в зимний период. Она помогает регулировать температуру почвы, предотвращает ее эрозию, защищает корни от холода и сдерживает рост сорняков — и это далеко не все ее преимущества. После первых сильных заморозков укройте почву вокруг многолетних растений, кустарников и деревьев слоем мульчи толщиной около 7–8 см. Это обеспечит надёжную теплоизоляцию корней, не перекрывая доступ воздуха к ним.

Защитите растения от вредителей

Самое время позаботиться о том, чтобы грызуны не питались луковицами и корнями ваших растений зимой. Для защиты от мелких вредителей используйте специальные сетки для луковиц или зарытую в землю металлическую сетку; от крупных животных помогут защитные ограждения для стволов деревьев и заборы.

Слейте воду из садового шланга

Чтобы избежать повреждения труб с наступлением морозов, уделите 30 минут подготовке садового шланга к зиме. Отсоедините его, разложите на земле и приподнимите один конец, чтобы полностью слить воду.

После того как вода стечет, свободно смотайте шланг и уберите его на хранение в помещение.

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