Как подготовить вишневые деревья к зиме, чтобы в следующем году они щедро плодоносили / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, как правильно «законсервировать» ваши вишни на зиму, чтобы весной они проснулись сильными, здоровыми и готовыми к новому сезону плодоношения.

Дайте вишням напиться перед зимним сном

Осенью вишневые деревья нуждаются в достаточной влаге, даже если уже прохладно. Поливать нужно регулярно осенью, пока земля не промерзнет. Когда почва замерзает, корни уже не способны впитывать воду.

Поливайте медленно, чтобы вода проникала глубоко, это поможет корневой системе накопить запас влаги перед зимой. Но после первых настоящих морозов полив прекратите, это может повредить корни.

Замульчируйте дерево

Мульча — это как теплое одеяло для ваших деревьев. Она защищает корни от перепадов температур, удерживает влагу и улучшает структуру почвы.

Разложите 3-4 см слоя древесной щепы, коры, соломы или измельченных листьев вокруг ствола. Главное — оставьте 15 см свободного пространства от самого ствола, чтобы избежать загнивания.

Перед мульчированием уберите все опавшие листья и плоды из-под дерева, они могут привлечь вредителей.

Не спешите с обрезкой

Осенью обрезать вишню не стоит, это может стимулировать новые побеги, которые не успеют окрепнуть до морозов или даже открыть путь грибковым инфекциям.

Лучшее время для обрезки — конец зимы или ранняя весна, когда дерево еще спит, но сильные морозы уже прошли.

Защитите ствол краской

Белый цвет на стволах деревьев — не эстетика, а защита. Окрашенный в белое ствол отпугивает грызунов и предотвращает солнечные ожоги зимой.

Используйте безопасную водоэмульсионную краску, латексную. Она отражает солнечные лучи, предотвращает растрескивание коры от резких изменений температур. Наносите краску на очищенную поверхность, до того, как начнете мульчировать.

Молодые деревья

Если ваше дерево еще молодое или невысокое, оно нуждается в дополнительной защите от морозов. Лучшее укрытие — дышащая ткань, мешковина или специальное агроволокно. Не используйте пленку, она не пропускает воздух и может вызвать загнивание.

Чтобы правильно укрыть дерево, установите колья вокруг кроны, накройте их тканью и закрепите края камнями или кирпичами. Если выпадет снег, просто стряхивайте его с покрывала, чтобы не поломать ветви.

Добавьте компост, но не удобрения

Осенью вишни не нуждаются в активной подкормке. Азотные удобрения могут спровоцировать рост новых побегов, которые не переживут морозы. Вместо этого добавьте 1-2 см компоста или перегноя под слой мульчи, но не ближе чем 15 см к стволу. Это обогатит почву и подготовит ее к весеннему пробуждению.

Осенняя забота — это лучшая инвестиция в ваш летний урожай. Немного усилий сейчас и весной дерево отблагодарит вас розовыми цветами, а летом — сладкими, блестящими плодами. Зимовка — это не конец сезона, а первый шаг к новому.