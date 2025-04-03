Как подготовиться к выращиванию раннего молодого картофеля / © Associated Press

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Один из самых эффективных методов – выращивание картофеля, так называемое «проращивание». Оно позволяет получить сильные побеги, которые быстро укоренятся после посадки в почву, об этом рассказал садовник Jamie Walton .

Зачем проращивать картофель перед посадкой

Проращивание помогает:

Ускорить рост и развитие растений.

Получить ранний урожай.

Повысить устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям.

Улучшить урожайность, поскольку хорошо пророщенные клубни дают больше побегов.

Как правильно проращивать картофель

Выбирайте здоровый, среднего размера картофель без признаков гнили и повреждений. Лучше всего подходят ранние сорта.

Разложите картофель в один слой в деревянные или пластиковые ящики, картонные коробки или семена. Глазки клубней должны быть направлены вверх.

Проращивайте картофель в светлом, прохладном месте при температуре +10…+15°C. Прямые солнечные лучи нежелательны, поскольку могут вызвать пересыхание. Важно избегать сильного тепла – при высоких температурах ростки становятся длинными и слабыми.

Процесс длится 3-4 недели. Идеальны короткие, прочные ростки (до 1 см), имеющие зеленоватый или фиолетовый оттенок.

Для лучшего укоренения можно обработать клубни стимуляторами роста или древесной золой, которая защитит их от болезней.

Как и когда высаживать пророщенный картофель

Садку проводят, когда почва прогреется до +8…+10°C, обычно в марте-апреле в зависимости от климатических условий. Картофель высаживают в борозды или лунки глубиной 8-10 см и соблюдают расстояние 30-35 см между растениями.

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Перед посадкой можно обработать почву органическими удобрениями – перегноем или компостом. Для лучшего роста важно регулярно рыхлить почву и следить за влажностью.

Советы для хорошего урожая

Не используйте слишком большой картофель – он может давать много слабых побегов.

Не сажайте картофель в холодную или слишком влажную почву — это может привести к загниванию.

Для защиты от вредителей используйте народные средства, например, обработку золой или высадку рядом бархатцев.

Используйте умеренный полив – чрезмерная влага может вызвать гниение.

Проращивание картофеля перед посадкой – это проверенный метод, позволяющий получить более крепкие растения и ранний урожай. Следуя простым правилам подготовки, можно обеспечить себе богатый урожай вкусного и полезного картофеля.