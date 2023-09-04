Как подобрать правильный рацион для щенков и котят – советы эксперта

Появление щенков и котят часто ассоциируется у хозяев с играми и весельем. Однако домашние любимцы нуждаются в особом внимании, ведь владельцы отвечают за их здоровье и жизнь. Особенно это касается питания котенка или щенка: потребности молодого организма растущего отличаются не только от человеческих, но и от потребностей взрослых животных.

Эксперт Royal Canin, кандидат ветеринарных наук, специалист по обучению Royal Canin Александр Айшпур помогает владельцам подобрать сбалансированный рацион для своих маленьких любимцев.

Котята и щенки vs люди

Следует отдавать себе отчет, что организм и пищевые потребности животных и людей сильно отличаются. Кормление со стола не принесет пользы вашему любимцу и даже может навредить. Рацион животного должен соответствовать его пищевым потребностям в тот или иной период жизни.

Например, если человеку важно разнообразие в пище, то для кошек оно не столь принципиально за счет меньшего количества вкусовых рецепторов. Однако для них важно получать сбалансированный рацион, содержащий все необходимые питательные вещества в правильных количествах. Если сравнивать рацион котят и людей, то первым необходимо вдвое больше белков. Вместе с тем их нельзя кормить только мясом – такой рацион не будет содержать всех необходимых питательных веществ.

Организм этих животных не синтезирует витамин A, а витамин D получает только из корма. Также для кошек физиологически нормально потреблять корм небольшими порциями (до 16 в день) в отличие от их хозяев, которые чаще всего разделяют питание на завтрак, обед и ужин.

Собаки получают основную часть энергии из жиров в рационе, в отличие от людей, обеспечивающих основную потребность в энергии с помощью углеводов. Главной особенностью кормления щенков является продолжительность и интенсивность их роста, зависящие от размера животного. Если вес гигантских собак во взрослом возрасте в 100 раз превышает вес при рождении, то маленькие породы становятся тяжелее всего в 20 раз. Да и достигают взрослого возраста они по-разному: чихуахуа – уже в возрасте 8 месяцев, а сенбернары растут в течение 2 лет. Поэтому нужно обеспечивать питание, учитывающее потребности щенков в течение всего периода роста.

Рацион котенка

Питание котят отличается не только от рациона людей, но и взрослых кошек. Ведь в начале жизни котята очень нежные, имеют довольно чувствительную пищеварительную систему и совсем маленькие челюсти. Как и взрослых особей, их не рекомендуется кормить со стола, а нужен специальный корм.

Сбалансированное питание играет важную роль в период роста, который занимает у котят 1 год (у кошек породы мэйн-кун – 15 месяцев). Это время является важнейшим этапом их жизни – за ним организм растет, формируется характер и привычки животного.

В возрасте 3-7 недель у котят начинают появляться молочные зубы и именно в это время проходит период отъема – переход от потребления материнского молока к корму. Его можно начинать давать уже в возрасте 3-4 недель, для более удобного перехода рацион должен быть мягким – можно давать размоченные крокеты твердого корма или специальные консервы. Постепенно корм из кашеобразного вида должен перейти в жесткий, поэтому со временем уменьшайте количество воды, добавляемой к сухому корму. Котята растут быстро, поэтому их организм требует много энергии: например, к 12-недельному возрасту они потребляют примерно в 3 раза больше энергии на килограмм массы тела, чем взрослая особь.

В общем можно условно выделить четыре периода роста котенка:

От 0 до 3 недель – в этот период котёнок получает необходимые питательные вещества из молока матери. Если по какой-либо причине это невозможно обеспечить, следует кормить котенка качественным заменителем молока из бутылки с соской.

– в этот период котёнок получает необходимые питательные вещества из молока матери. Если по какой-либо причине это невозможно обеспечить, следует кормить котенка качественным заменителем молока из бутылки с соской. Второй – от 1 до 2 месяцев – у котят появляются молочные зубы и они могут есть твердый корм. Как только котёнок начал проявлять интерес к корму, следует начать его отлучать от кошки и завершить этот процесс к 8 неделе. Это следует делать постепенно, умеренно увеличивая количество твердого корма в рационе. Поскольку мы говорим о периоде интенсивного роста, следует отдавать предпочтение энергетически богатому рациону, включающему важные нутриенты – аминокислоты и витамины.

– у котят появляются молочные зубы и они могут есть твердый корм. Как только котёнок начал проявлять интерес к корму, следует начать его отлучать от кошки и завершить этот процесс к 8 неделе. Это следует делать постепенно, умеренно увеличивая количество твердого корма в рационе. Поскольку мы говорим о периоде интенсивного роста, следует отдавать предпочтение энергетически богатому рациону, включающему важные нутриенты – аминокислоты и витамины. Третий период – от 2 до 4 месяцев – также характеризуется интенсивным ростом котенка. Вдобавок, это возраст, когда начинается проведение обязательной вакцинации котенка и обработки от паразитов. Поэтому важно, чтобы рацион поддерживал развитие иммунитета благодаря антиоксидантам.

– также характеризуется интенсивным ростом котенка. Вдобавок, это возраст, когда начинается проведение обязательной вакцинации котенка и обработки от паразитов. Поэтому важно, чтобы рацион поддерживал развитие иммунитета благодаря антиоксидантам. Четвертый – от 4 месяцев – до 12-15 месяцев котенок произрастает у взрослого животного, однако его пищеварительная система остается достаточно чувствительной. А к 8 месяцам молочные зубы постепенно заменяются на 30 постоянных. Следует подобрать специальный корм для котят этого возраста.

Заметим, что периодически следует посещать ветеринарного врача, особенно при появлении изменений в поведении. Например, ухудшение аппетита и отказ от корма может свидетельствовать о болезни желудочно-кишечного тракта или другом заболевании.

Рацион щенка

Щенки быстро растут, однако их пищеварение еще чувствительно и продолжает развиваться. Поэтому до 2 месяцев их следует кормить 5-6 раз в сутки. После этого срока можно снизить количество кормлений до 3 раз в сутки.

В первые несколько месяцев жизни рацион щенка играет особенно важную роль в здоровом развитии организма. Приблизительно до 6 месяцев у животного очень высокие энергетические потребности, это период активного роста, поэтому корм должен содержать достаточное количество энергии, а также минералов, в частности кальция и фосфора. После 6 месяцев активнее набирается мышечная масса, поэтому в корме должен быть достаточный уровень белка.

Важно также помнить, что щенки должны иметь свободный доступ к чистой питьевой воде – в среднем на 1 кг своей массы они потребляют 40-60 мл воды.

Щенков категорически запрещено кормить следующими продуктами:

Шоколад – содержит токсичные для собак ингредиенты (теобромин), что приводит к рвоте, аритмии сердца и конвульсиям;

Луком и чесноком могут привести к возникновению анемии, расстройствам пищеварения и поражению почек;

Виноградом и изюмом могут вызвать острую почечную недостаточность.

Кроме того, как мы уже отмечали, разные породы собак имеют разную продолжительность периода роста. Поэтому следует выбирать корм, разработанный с учетом возраста, а также размера или породы животного.

Из-за относительно более короткого желудочно-кишечного тракта у крупных пород они могут быть склонны к размягчению фекалий или расстройствам пищеварения. У собак малых размеров наоборот отмечается склонность к запоров. Поэтому рационы для щенков разных размеров содержат адаптированное содержание клетчатки, что учитывает эту специфику и помогает поддерживать здоровое пищеварение. Также необходимо внимательно следить за набором веса щенков: если это происходит слишком быстро и у них будет лишний вес, то это может привести к дополнительной нагрузке на кости и суставы. Вдобавок к этому следует помнить, что питание щенков должно быть сбалансировано по минеральному составу, ведь правильный баланс кальция, фосфора и витамина D3 очень важен для здорового роста и развития.

Как правильно перейти на новый корм

Для животных повадки являются основой существования, поэтому любые изменения – в месте проживания, питании или при отъезде хозяев могут вызвать стресс. Поэтому при необходимости изменить рацион новый корм следует давать постепенно. Его следует смешивать в определенных пропорциях, чтобы котенок или щенок адаптировался к новому рациону:



1-2 дня: 75% текущего корма и 25% нового;

3-4 дня: 50/50 текущий и новый корм;

5-6 дней: 25% текущего корма и 75% нового;

7 день и дальше: 100% нового корма.

Котенок и щенок в доме – это в первую очередь ответственность за их жизнь и здоровье и только потом – игры и совместное времяпрепровождение. Следует помнить, что сбалансированный рацион – это один из основных факторов хорошего самочувствия и здоровья вашего любимца, поэтому корм следует подбирать, учитывая потребности и возраст животных. Если же вы заметили, что животное потеряло аппетит, расстройства пищеварения, проблемы с кожей или ее поведение изменилось – обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.

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