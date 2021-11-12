Как подобрать влажный корм для кошек (паучи) по составу?

Ассортимент пакетиков-паучей с влажным кормом для кошек впечатляет, но не стоит экспериментировать и каждый раз покупать новый продукт. Если хочется разнообразить рацион кошки, следует делать это за счет чередования различных влажных кормов одного производителя. А выбрать лучший бренд поможет внимательное изучение состава.

Плюсы и минусы паучей

Влажный корм для кошек имеет множество достоинств:

может содержать цельные кусочки мяса, рыбы;

содержит около 80% жидкости, покрывает потребность в воде, даже если кошка не пьет, снижает риск развития мочекаменной болезни за счет того, что моча становится менее концентрированной;

корма с вкусным, ароматным соусом или желе охотно едят даже привередливые гурманы;

доступен большой выбор вкусов;

корм мягкий, подходит для пожилых кошек и животных со стоматологическими проблемами;

Есть у него и минусы:

цена порции более высокая, чем при кормлении сухим кормом;

продукт скоропортящийся, вскрытый пакетик можно хранить в холодильнике до 2 суток;

не способствует очистке зубов и профилактике зубного камня.

Какие влажные корма существуют

Влажные корма для кошек делятся на 3 класса (ценовых категории):

эконом, наиболее доступны по цене, но их состав нельзя назвать идеальным;

премиум, достаточно качественные, хорошо сбалансированные корма средней ценовой категории;

супер-премиум, наиболее качественные, полезные для здоровья, богатые по составу и дорогие корма. Производимые под брендом Purina Pro Plan, Royal Canin, Optimeal влажные корма для котов относятся именно к этому классу.

На упаковке корма нет информации о принадлежности к тому или иному классу, цена является косвенным показателем, основной критерий – состав. Любой влажный корм для кошек содержит как мясо и мясные продукты, так и злаки. Но производители кормов эконом ограничиваются перечнем общих категорий продуктов, а в кормах супер-премиум указано их происхождение, тип, % содержание основных ингредиентов.

Как подобрать влажный корм для кошек?

В первую очередь нужно учесть возраст питомца (есть влажные корма для котят и взрослых) и особенности организма. Так, для стерилизованных, кастрированных котов и кошек следует подбирать специализированный рацион. Следующий шаг – изучить состав и пищевую ценность (гарантируемые показатели):

влажный корм для кошек базовой линейки должен содержать не менее 8% сырого белка и 4% жира (в кормах для стерилизованных котов % жира меньше), а содержание клетчатки не должно превышать 3%;

состав должен быть максимально четко, детально расписан с указанием конкретного сорта, вида продуктов и их процентного содержания;

помимо списка основных ингредиентов заслуживает внимания перечень витаминов, минералов, омега-кислот, аминокислот, пребиотиков. Чем он богаче, тем лучше;

искусственные красители, ароматизаторы, усилители вкуса – нежелательные добавки.

Если у питомца есть склонность к пищевым аллергиям, непереносимость отдельных продуктов, нужно обратить пристальное внимание на их наличие в составе. А это возможно только в случае его полной прозрачности, детализации.

Лучший влажный корм для кошки

Если гарантированные показатели (общий % белка, жира, клетчатки, золы) обязаны указывать все производители, то степень детализации состава существенно различается. Сравним по этому критерию 3 влажных корма, предназначенных для стерилизованных и кастрированных кошек.

Влажный корм Royal Canin Sterilised для кошек

Royal Canin Sterilised, мелкие кусочки в соусе. Корм имеет неплохие гарантированные показатели – 9% белка, 2,5 % жира, содержание питательных веществ и минералов сбалансировано под потребности стерилизованных животных. Но описание состава крайне расплывчатое, используются общие слова (мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения, углеводы). Непонятно, какое именно мясо и субпродукты используются, в каких соотношениях. Из функциональных добавок упомянуты минеральные вещества (без конкретизации), отсутствует информация о технологических добавках.

Влажный корм Optimeal для кошек

Optimeal, кусочки с индейкой и куриным филе в соусе. Оптимил для кошек – влажный корм с хорошей питательной ценностью (9,5% белка, 2,8% жиров) и максимально прозрачным, детальным составом. Хорошо расписан состав на упаковке, указан % мяса (81%), основные виды и сорта (27% курятины, 12,5% индейки, 11% говяжьего сердца). 16% корма – это цельные кусочки куриного филе. Детально расписан перечень вспомогательных растительных ингредиентов и функциональных добавок. Из технологических добавок используются сахара (натуральный краситель), продукт для кошек нежелательный, но во влажных кормах допустимо его незначительное содержание.

Влажный корм Purina Pro Plan Sterilised Nutrisavour для кошек

Purina Pro Plan Sterilised Nutrisavour, кусочки с курицей в соусе. По питательной ценности превосходит другие корма, содержит 13% белков, 3,3% жиров. Но для стерилизованных котов такой % жира высоковат. Степень детализации состава средняя. Преобладают названия категорий (мясо, рыба, субпродукты, продукты переработки рыбы, овощей). Конкретно указаны вид и % одного из мясных ингредиентов (4% курицы), есть перечень витаминов, минералов. Указано, что корм содержит сахара, ароматизаторы.

Как кормить кошку влажным кормом

Основные правила:

нельзя смешивать в одно кормление сухой и влажный корм, их необходимо чередовать;

желательно давать влажный корм того же бренда, что сухой, и придерживаться рекомендаций производителя относительно их соотношения в суточном рационе;

даже если кошка питается только влажным кормом, ей нужен доступ к чистой воде;

корм должен иметь комнатную температуру;

суточная норма делится на 2 и больше порций, важно накладывать в миску столько корма, сколько кошка съедает за один прием, недоеденный сразу убирать в холодильник.

Средняя, ориентировочная суточная норма влажного корма для кота зависит от его веса и указывается производителем на упаковке. Ее необходимо корректировать с учетом уровня активности, возраста, соответствия веса животного возрастной и породной норме. Сколько влажного корма давать коту на один прием, определяется экспериментальным путем.

Таблица кормления кошек влажным кормом

Каждый производитель дает свои рекомендации по кормлению. Предлагаем сводную таблицу по 3 кормам, рассмотренным выше.

Прозрачный состав – признак качественного влажного корма

Если кошка с аппетитом уплетает влажный корм, это еще не показатель качества, секрет может крыться во вкусовых добавках, к которым часто прибегают производители дешевых кормов. Прежде чем купить корм, внимательно изучите его состав и обратите внимание не только на гарантированные показатели, но и на степень детализации. Если производитель «шифруется», избегает конкретики, он вынуждает вас покупать «кота в мешке». Объективно оценить корм можно, только если состав четко расписан.

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