Как погладить одежду без утюга: блогер поделился рецептом волшебного средства

Погладить мятую одежду иногда бывает непросто. Например, у вас нет утюга или он сломался, или, что еще неприятнее, у вас отключили электричество.

К счастью, есть эффективный способ добиться вида только что отутюженной вещи, не доставая гладильную доску и утюг. Этим способом блогер @alifbetterorganized - фанат лайфхаков по уборке - поделилась в своем TikTok.

Блогер рекомендовала рецепт домашнего спрея для разглаживая, который состоит из одной чашки воды, половины столовой ложки белого уксуса и половины чайной ложки кондиционера для волос.

Объясняя, как это работает, фанатка уборки сказала, что кондиционер смягчает волокна одежды, позволяя складкам волшебным образом разглаживаться и исчезать.

Первый шаг — смешать все перечисленные выше ингредиенты в распылителе и встряхнуть. Важно встряхивать раствор каждый раз перед использованием, так как кондиционер имеет тенденцию расслаиваться.

Затем повесьте одежду на плечики и сбрызните разглаживателем по всей поверхности.

После просто потяните ткань и разгладьте складки. Дайте одежде высохнуть на воздухе, после высыхания складки должны исчезнуть.

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