Как поговорить со своей собакой, чтобы она вас поняла: научный подход

Как поговорить со своей собакой, что она вас поняла: научный подход / © Associated Press

Издание The Science Explorer рассказало, что собаки действительно уникально приспособились к человеческой коммуникации и в некоторых моментах они даже опережают других животных, включая наших ближайших родственников — приматов.

Но есть важный нюанс, то, как мы говорим с собаками, влияет на то, насколько хорошо они нас понимают. И ученые уже нашли «секретный код» правильного общения с четвероногими друзьями.

Почему с собаками надо говорить на «особом языке»

Психологи называют это явление «языком, направленным на собак». Он очень похож на «язык, направленный на ребенка», на котором мы общаемся с младенцами:

мы употребляем простые и короткие предложения;

делаем голос выше и мелодичнее;

активно используем интонацию и эмоциональные слова.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что когда мы таким образом говорим со щенками, они внимательнее слушают и быстрее реагируют. То есть высокий голос и ласковые интонации — это не просто мимишность, а научно подтвержденный способ улучшить коммуникацию.

Со взрослыми собаками эффект не так выражен, но эксперименты доказывают, даже в зрелом возрасте четвероногие лучше реагируют на интонационное подчеркивание и упрощенные команды.

Жесты — язык, понятный с первого взгляда

Собаки не только слушают нас. они умеют читать жесты. И здесь они снова уникальны, ведь даже шимпанзе или волки, которые генетически ближе к нам, не так хорошо распознают человеческие указания.

Самый простой тест: положите под два одинаковых стакана кусочки еды, чтобы собака не видела, где именно. Затем покажите пальцем на один из стаканов. Почти всегда собака подходит именно к тому, на который вы указали.

Для него это не просто движение руки, это понятная команда. Это объясняется тем, что в течение более 30 тысяч лет сосуществования собаки развили способность реагировать на «пространственные указания» человека. Сначала они помогали в охоте или пастушьем деле, а теперь, в быту или во время прогулок.

Как правильно говорить с собакой

Говорите проще. Используйте короткие слова и команды: «Сидеть», «Ко мне», «Рядом». Сложные фразы собаке труднее понять. Используйте интонацию. Похвалу произносите выше и нежнее («Молодец!»), а запреты — тверже и более низким голосом («Нельзя!»). Добавляйте жесты. Показывайте рукой направление движения или предмет. Так собака лучше поймет ваше намерение. Устанавливайте контакт глазами. Взгляд «глаза в глаза» усиливает связь между собакой и хозяином, повышает доверие и внимание. Помните о возрасте. Щенки нуждаются в большем количестве повторов, терпения и ласковости. Взрослые собаки реагируют быстрее, но также лучше воспринимают простую и четкую речь.

Почему собаки нас так хорошо понимают

Ученые объясняют это эволюцией. Тысячелетиями собаки жили рядом с людьми и помогают в хозяйстве. В результате сегодня собаки обладают уникальными коммуникативными способностями, которые можно сравнить с уровнем маленьких детей. Они умеют не только реагировать на слова, но и «считывать» наши эмоции, интонацию и даже мимику.

Общение с собакой — это не просто «команды и выполнение». Это живой диалог, в котором важны интонация, жесты, эмоции и контакт глазами. Используйте «собачий язык» и вы удивитесь, насколько внимательнее ваш любимец будет вас слушать.