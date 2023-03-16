Как поклеить обои: пять главных советов от профессионалов

Обои сейчас снова в моде. И, если вы хотите немного освежить свой интерьер, не потратив при этом много денег, вы вполне можете поклеить их самостоятельно.

Поклейка обоев не так сложна, как может показаться, но для того, чтобы добиться идеального результата, нужно соблюдать несколько важных правил.

Оливия Хантер, специалист по декорированию, поделилась с Express.co.uk секретами правильной поклейки обоев.

Используйте наждачную бумагу, чтобы подготовить стены

Пузыри и складки на ваших обоях возникают из-за того, что под бумагой остаются воздушные карманы. Они могут испортить все впечатление. Чтобы избежать появления пузырей на обоях, вы должны убедиться, что стены, над которыми вы работаете, должным образом подготовлены, прежде чем приступать к поклейке обоев.

Эксперт рекомендует использовать легкую наждачную бумагу, чтобы сгладить поверхность, и нанести слой грунтовки перед нанесением клея для обоев. Это поможет укрепить поверхность и снизить вероятность отслоения обоев или образования пузырей.

Не торопитесь и читайте инструкцию

Одна из самых распространенных ошибок домашних мастеров при поклейке обоев — это нетерпеливость и спешка. Если вы наклеиваете обои в первый раз, важно отметить, что клей для обоев должен отдохнуть и активироваться, прежде чем вы нанесете его на стены. Пузыри с большей вероятностью образуются, если между обоями и стеной слабое сцепление. Чтобы избежать этого, вы должны дождаться пока клей активируется.

Все обои разные, но к каждому виду прилагается руководство производителя, в котором должны быть рекомендации по оклейке, которые нужно четко соблюдать. Некоторые обои требуют длительной пропитки клеем, некоторые же рекомендуют клеить на покрытую клеем стену сухими. Когда вы нанесете клей на стену и на обои, вы должны выдержать определенное количество времени, чтобы обои пропитались клеем, но не размокли.

Разглаживайте обои от центра

Когда вы уже нанесли клей на обои и выждали рекомендованное количество времени, можете начинать их клеить на стену. Надавите кистью и разгладьте от центра к краям. Постоянное использование этой техники поможет домашним мастерам избежать попадания воздуха под обои, что приводит к образованию пузырей.

Не ждите, пока пузырьки высохнут

Если пузырьки все-таки начинают появляться, не бойтесь приподнять обои вокруг пузыря и разгладить их снова, используя ту же технику кисти. В качестве альтернативы, если это небольшой пузырь, вы можете попробовать использовать кисть для обоев, чтобы подтолкнуть воздух к краям. Лучше ловить пузыри, пока обои еще влажные — если их обнаружат, когда они высохнут, пузыри будет трудно исправить, не вызывая складок на бумаге.

Откройте окна, чтобы обои быстрее высохли

Если в комнате влажно или сквозняк, это часто может повлиять на качество оклейки. Вы должны обязательно открывать окна примерно на 5-10 минут, чтобы обои высохли равномерно.

Осушитель воздуха также может помочь в этом процессе оклейки, особенно если клеить обои, когда на улице идет дождь или холодно.

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