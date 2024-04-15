Как покрасить яйца на Пасху, чтобы они мерцали: блогеры проверили лайфхак из ТикТок

Уже скоро Пасха, и самое время делиться рецептами пасок и методами крашения яиц.

В ожидании большого праздника блогеры решили проверить популярный лайфхак: действительно ли яйца, варенные в вине, имеют насыщенный винный цвет и еще и мерцают.

Блогеры засыпали яйца сахаром, залили вином и добавили уксус. Всё на глаз. Яйца нужно было держать в вине 24 часа, но, хотя блогеры держали их в вине всего три часа, все получилось. Вареные яйца достали и положили на бумажную салфетку. Яйца начали подсыхать и... мерцать.

Итак, выяснилось, что этот популярный лайфхак действительно работает, и вы можете сделать такие интересные мерцающие пасхальные яйца, если, конечно, вам не жаль бутылки вина.

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